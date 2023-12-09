77 ألف دولار للحصول على أيقونة «لوسيد» الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت «لوسيد» عددا من التعديلات على فئة «إير» سيدان الكهربائية بالكامل لطراز العام 2024، التي تأتي بأربع فئات مختلفة، هي: «إير تورينغ» و«إير غراند تورينغ» و«إير بيور» و«إير سافير».

سعر السيارة

وتبدأ أسعار «إير بيور» 2024 من 77 ألف دولار، وتأتي مع بطارية بقوة 88 كيلوواط في الساعة ومحرك كهربائي بقوة 430 حصانًا، ما يسمح لها بالوصول إلى 100 كم / ساعة في 4.5 ثانية، حسب «كار سكوب».

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بطارية السيارة

وتسمح البطارية بقطع مسافة 674 كم، ويمكن اختيارها مع حزمة من التعديلات مثل عجلة قيادة مُدفأة، ومقاعد خلفية مدفأة، والتحكم في المناخ بأربع مناطق، ومظلات نافذة خلفية كهربائية. ويمكن للمتسوقين أيضًا طلب مقاعد أمامية كهربائية يمكن تعديلها لـ14 أو 20 وضعًا، ومقاعد أمامية مزودة بالتهوية والتدليك، وغيرها.

بينما تأتي فئة «إير تورينغ» مع بطارية أكبر تبلغ 92 كيلوواط في الساعة، ما يوفر له نطاقًا يبلغ 661 كم جنبًا إلى جنب مع نظام الدفع الرباعي، ويمكن أن تصل السرعة إلى 96 كم / ساعة في 3.4 ثانية، وهي مزودة بإطارات مقاس 19 إنشا.

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ولم تعلن «لوسيد» بعد أسعار فئة «إير غراند تورينغ» 2024، التي تأتي مع محرك كهربائي ينتح 819 حصانا، وجسم من الألومنيوم، ومقاعد أمامية يمكن تعديلها وفق 12 وضعا.

محرك السيارة

لم تجر أي تغييرات على «إير سافير» التي تأتي بمحرك ثلاثي المحركات بقوة 1234 حصانًا، ويمكن أن تصل إلى 100 كم / ساعة في 1.89 ثانية، وتقطع مسافة ربع ميل في 8.95 ثانية.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى 330 كم / ساعة، ويبدأ سعرها من 249 ألف دولار، ويصل مداه إلى 427 ميلا.

«لوسيد» تطرح تعديلات جديدة لفئة «إير» الكهربائية بالكامل (الإنترنت)

«لوسيد» تطرح تعديلات جديدة لفئة «إير» الكهربائية بالكامل (الإنترنت)