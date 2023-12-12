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عيوب التصنيع تجبر «مرسيدس» على استدعاء 2797 سيارة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 12:56 مساء
عيوب التصنيع تجبر «مرسيدس» على استدعاء 2797 سيارة
تحذير من عيوب بمكابح «مرسيدس GLE 450e» في الأجواء الممطرة ( الإنترنت)
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تحدث موقع «كار سكوب» عن عيوب في أداء سيارة «مرسيدس بنز» طراز «GLE 450e» في الأجواء الممطرة، قد يتسبب في توقف السيارة.

وأعلنت «مرسيدس بنز» استدعاء 2797 سيارة من «GLE 450e» طراز العام 2024، جرى تصنيعها بين يناير وأكتوبر 2023 بسبب عيوب في الفرامل. وجرى تمديد مهلة استدعاء السيارات في الفترة الزمنية المذكورة حتى نهاية ديسمبر.

يقول إشعار الاستدعاء الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة: «في ظل ظروف محددة مثل القيادة بالطاقة الكهربائية في أثناء الظروف الجوية الرطبة، قد تزيد قوة الإدخال المطلوبة على دواسة الفرامل. هذا يشكل خطرا واضحا على السلامة، ويزيد من احتمالية وقوع حادث إذا لم يطبق السائق المقدار الصحيح من القوة على دواسة الفرامل».

وكانت الشركة المصنعة للسيارة على علم بمشكلة محتملة منذ فبراير 2022 عندما حققت في التقارير الميدانية من خارج الولايات المتحدة، التي زعمت أن مكابح بعض طرازات «GLE» لم تستجب كما هو متوقع.

ولم تتمكن «مرسيدس» في البداية من تحديد سبب حدوث المشكلة، لكنها بدأت المزيد من التحقيقات في أبريل من هذا العام. وعلى الرغم من إجرائها اختبارات في ظروف مناخية مختلفة، فإن «مرسيدس» لم تتمكن من تحديد المشكلة.

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