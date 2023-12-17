بالفيديو.. «فورد» تكشف النقاب عن «موستانغ GT3» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تكشف «فورد» النقاب عن الجيل الجديد من سيارة السباقات الشهيرة «موستانغ» في سلسلة وثائقية من خمسة أجزاء.

ففي الحلقة الأولى، حسب موقع «كار سكوب»، يتطرق الوثائقي إلى المراحل الأولى من تجهيز سيارة سباق جديدة لفريق السباق.

ويبدأ الفيلم بالاختبار في «Road America» في سبتمبر، قبل أربعة أشهر من ظهور السيارة للمرة الأولى في سباق «رولكس 24» بدايتونا في يناير 2024.

والسيارات المعنية هي جزء من جهود السباق في المصنع، بقيادة فرق «فورد» الخاصة، وهي الفرق نفسها التي تلعب دورًا في تصميم «فورد جي تي». فمنذ البداية، أصبحت تحديات الاختبار في العالم الحقيقي واضحة.

ومن المهمة الضخمة، المتمثلة في بناء السيارات فعليًا، حتى نقلها مع فريق من المهندسين إلى مضمار السباق، ومواجهة التحديات الجوية مثل المطر، فإن البدء في مشروع بهذا الحجم يعد مهمة هائلة، وهذا يجعل أي جدول زمني للتطوير يبدو ضيقا للغاية.

وبالنظر إلى أن السيارة تنافس في فئة «GT3»، فهي مؤهلة للمشاركة في مختلف سلاسل السباقات على مستوى العالم. وفي حين أن هذا التنوع يعد أحد عوامل الجذب الرئيسية لهذه الفئة، يستلزم أيضًا مسؤوليات إضافية مثل إجراء الاختبارات في أوروبا، لضمان رضا العملاء على قدم المساواة مع معايير المصنع.



