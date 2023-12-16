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تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 16 ديسمبر 2023, 10:13 صباحا
تعرف على جديد «RR01» منافس «بورش كاريرا» للسباقات
25 ألف يورو للحصول على سيارة سباق «RR01» (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «رينهو ريسينغ» في ليتوانيا لسيارات السباقات طرح الفئة الجديدة من «RR01»، وهي المنافسة لسيارات السباقات مثل «بورش كاريرا».

تصميم السيارة
وتوصف السيارة بأنها «جرى تصميمها خصيصا للسباقات»، وهي منافسة لـ«بورش كاريرا جي تي» و«بورش 918 سبايدر»، لكنها تأتي مع سقف ثابت وأبواب «جناح النورس» التي تفتح لأعلى، حسب موقع «كار سكوب».

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سعر السيارة
ويبدأ سعر السيارة من 25 ألف يورو، وتأتي مع هيكل أحادي من الألومنيوم، وتشمل مزاياها الأخرى هيكلا من الألياف الزجاجية، ونظام تعليق مزدوجا وقابلا للتعديل بالكامل، ومخمدات قابلة للتعديل في ثلاثة اتجاهات، وعجلة قيادة رياضية مع شاشة مدمجة مقاس 4.3 بوصة.

ويمكن للمشترين الباحثين عن فئة رياضية الحصول على طراز «أوبشن 2» بتكلفة 28 ألف يورو، الذي يركز أكثر على حلبات السباق، ويأتي مع نوافذ من البولي كربونات، وعجلات مقاس 19 بوصة ملفوفة بإطارات تويو.

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محرك السيارة
«RR01» مجهزة بنظام مكابح «AP Racing» الذي يحتوي على ستة مكابس في الأمام والخلف، وينضم إليها أحزمة أمان من ست نقاط، ونظام ترفيهي معلوماتي مقاس 7 بوصات.

ويمكن للمشترين الحصول على محرك في 10 سعة 5.2 لتر من تصنيع «أودي» مقابل 389 ألف يورو.

25 ألف يورو للحصول على سيارة سباق «RR01» (أرشيفية: الإنترنت)
25 ألف يورو للحصول على سيارة سباق «RR01» (أرشيفية: الإنترنت)
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