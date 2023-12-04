ماذا يعني رمز «ACC» في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

قد تشاهد حروف «ACC» على لوحة سيارتك وهو نظام متقدم لمساعدة السائق «A»DAS)، ثورة في طريقة قيادتنا للسيارات، حيث يوفر مزيجا سلسا من الراحة والأمان.

نظام تثبيت السرعة التكيفي «ACC»

على عكس نظام تثبيت السرعة التقليدي، الذي يحافظ على سرعة ثابتة بغض النظر عن حركة المرور المحيطة، يقوم نظام «ACC» بضبط سرعة سيارتك ديناميكيا للحفاظ على مسافة تتبع آمنة من السيارة التي أمامك.

معنى رمز «ODO/OFF»

يستخدم هذا النظام الذكي أجهزة استشعار، مثل الرادار أو الكاميرات، لمراقبة تدفق حركة المرور وضبط سرعتك وفقا لذلك.

ويقدم عددا لا يحصى من المزايا، مما يعزز تجربة القيادة ويعزز السلامة على الطرق.

مزايا نظام «ACC»

- يقلل من عبء ضبط سرعتك باستمرار، خاصة في حركة المرور المتوقفة.

- يحافظ نظام «ACC» على السرعة المحددة بينما يبطأ تلقائيا عندما تتباطأ السيارة التي أمامك ويتسارع عندما تسمح حركة المرور بذلك.

- لا تقلل هذه الميزة من إرهاق السائق فحسب، بل تقلل أيضا من خطر الاصطدامات الخلفية.

- يعمل نظام «ACC» على تعزيز كفاءة استهلاك الوقود من خلال تحسين سرعة السيارة فمن خلال الحفاظ على سرعة ثابتة ومضبوطة، يقلل نظام التحكم في السرعة «ACC» من التسارع والتباطؤ غير الضروريين، مما يقلل من استهلاك الوقود.

- تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للقيادة لمسافات طويلة، حيث يلعب الاقتصاد في استهلاك الوقود دورا مهما.

- ويعمل نظام «ACC» على تعزيز السلامة من خلال الحفاظ على مسافة متابعة آمنة ويستخدم النظام أجهزة استشعار للكشف عن وجود المركبات أمامك ويحافظ على مسافة محددة مسبقا، مما يقلل من خطر الاصطدامات الخلفية.

- و تعتبر هذه الميزة ذات قيمة خاصة في ظروف حركة المرور غير المتوقعة، مثل تغيير المسار المفاجئ أو التباطؤ غير المتوقع.

عيوب نظام «ACC»

- على الرغم من مزاياه العديدة، فإن «ACC» لا يخلو من القيود فتعتمد فعالية النظام بشكل كبير على أداء المستشعر وقد يواجه صعوبة في الظروف الجوية الصعبة، مثل الأمطار الغزيرة أو الضباب.

- بالإضافة إلى ذلك، لم يجر تصميم نظام «ACC» للمناورات المفاجئة أو الطارئة، يجب أن يظل السائقون في حالة تأهب ومستعدين للسيطرة على السيارة إذا لزم الأمر.

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