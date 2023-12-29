  • Alwasat News
Atwasat

نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 04:23 مساء
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف
صورة التقطت في 20 يونيو 2023 لصيغ مختلفة من شخصية «ميكي» على لوحة في مقر «ديزني» في بوربنك بولاية كاليفورنيا الأميركية. (أ ف ب)
alwasat radio

تدخل الحقوق المتعلقة بميكي ماوس، الإثنين القادم، المجال العام بعد نحو قرن من الإطلالة الأولى للفأر الشهير على الشاشات، مما يفتح الطريق أمام استخدام الشخصية في إعادات لأعمال سابقة أو اقتباسات جديدة ومنتجات مشتقة، لكنه ينذر أيضاً بمعارك قضائية مع «ديزني» التي ابتكرتها. 

ففي الأول من يناير المقبل، ينتهي العمل بحقوق المؤلف لفيلم الرسوم المتحركة القصير بالأبيض والأسود «ستيمبوت ويلي» الذي تعرّف من خلاله الجمهور عام 1928 للمرة الأولى على هذا الفأر الذي أصبح رمزاً لثقافة البوب العالمية، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وبالتالي، يأتي هذا التغيير في الحقوق بعد 95 عاماً على العمل الأصلي، وفق ما ينص عليه القانون الأميركي، وهو استحقاق معروف في أوساط المخرجين والمعجبين والمحامين المتخصصين في الملكية الفكرية وطبعاً مسؤولي مجموعة «ديزني» الذين نجحوا سابقاً في تمديد مدة العمل بهذه الحقوق.

«ديزني» تكشف ملامح الاحتفال بمئويتها
«ديزني» في مئويتها تعرض فيلماً قصيراً عن قائمة أبطالها الطويلة
«ميكي ماوس» يدخل دبي موسوعة «غينيس»

ولاحظت المتخصصة في الملكية العامة في جامعة ديوك جنيفر جنكينز أن «لهذه اللحظة دلالات رمزية عميقة»، وأن ثمة «ترقباً شديداً» لها.

وبات في إمكان أيّ كان أن ينسخ أو ينشر أو يقتبس فيلمَي «ستيمبوت ويلي» و«بلاين كرايزي»، وهو فيلم رسوم متحركة قصير آخر من عام 1928، بالإضافة إلى استخدام الصيغ الأولى للشخصيات التي تظهر فيهما، ومنها ميكي وشريكة حياته ميني.

ويستطيع فنانون تالياً، على سبيل المثال، إنشاء «نسخة للتوعية بالتغير المناخي» من فيلم «ستيمبوت ويلي»، تنحرف فيها الباخرة على قاع نهر جاف، أو حتى نسخة نسوية تتولى فيها ميني زمام القيادة، بحسب جنيفر جنكينز.

وسبق أن استُخدِمَت على هذا النحو شخصيتا شيرلوك هولمز والدب «ويني ذا بوه» اللتان انتهى العمل أخيراً بحقوق المؤلف الخاصة بهما.

ديزني ستواصل حماية حقوقها
ولكن على أصحاب هذه المشاريع أن يكونوا حذرين في خطواتهم في هذا المجال. فشركة «ديزني» العالمية أكدت في بيان تلقته وكالة «فرانس برس» أنها ستواصل حماية حقوقها المتعلقة «بالنسخ الأحدث لميكي والأعمال الأخرى التي تبقى محمية بموجب حقوق المؤلف».

فالنسخ اللاحقة من الشخصيات، ومنها تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة «فانتازيا» عام 1940، لا تزال خارج الملكية العامة ولا يمكن نسخها من دون موافقة «ديزني». 

وقال أستاذ القانون في جامعة لويولا جاستن هيوز «إن ما هو موجود في المجال العام هو هذا الحيوان الصغير المخيف بالأبيض والأسود».

ولاحظ أن «ميكي ماوس الأكثر شهرة لدى الأجيال الحالية من الأميركيين سيبقى تحت حماية حقوق المؤلف»، قائلاً إنه يتوقع «أن يؤدي ذلك إلى مناوشات قانونية».

أما الشخصية التي تظهر في هذه الرسوم المتحركة الأولى فهي كائن نحيل وشقي بعيد كلياً عن الشكل الحالي للتميمة.

ويمكن تالياً إرسال إنذارات رسمية إلى كل من يستخدم عناصر أحدث لشخصية ميكي، كسرواله الأحمر أو قفازاته البيضاء، على ما توقع الباحث.

ومن جهة أخرى، لا يعني انتهاء صلاحية حقوق المؤلف في الأول من يناير أن الأمر نفسه ينطبق على تلك التي تحمي العلامة التجارية المسجلة. 

فحقوق المؤلّف تحظر النسخ غير المرخص به للعمل الإبداعي وتنتهي صلاحياتها بعد فترة معينة. أما حقوق العلامة المسجلة، فتحمي مصدر العمل من المنتجات التي قد تضلل المستهلكين من خلال الإيحاء لهم بأنها متأتية من المبتكر الأصلي. ويمكن تجديد هذه الحقوق إلى أجل غير مسمى.

وأكدت مجموعة "ديزني" أنها تعمل على «وضع ضوابط لتجنب أي التباس لدى المستهلكين من جرّاء الاستخدامات غير المصرح بها لشخصية ميكي أو الشخصيات الشهيرة الأخرى».

 كذلك أضافت الشركة مشهدًا من فيلم «ستيمبوت ويلي» في بداية كل أفلام الرسوم المتحركة التي تنتجها استوديوهاتها.

جاستن هيوز: مسؤولو ديزني أذكياء جداً
ورأى جاستن هيوز أن مسؤولي «ديزني» كانوا «أذكياء جداً في ديزني، إذ أدركوا أن أفضل ما يمكن فعله هو تحويل هذا المشهد الشهير علامة تجارية مسجلة».

وبالتالي، فإن أي شخص يستخدم لأغراض تجارية صورة «ميكي» يقود السفينة يمكن أن يكون عرضة لملاحقات قانونية، إلا أن خبراء آخرين كجنيفر جنكينز أبدوا تفاؤلاً أكبر في شأن إمكانات الاستخدام المرتبطة بالملكية العامة.

وذكّرت بأن «المحكمة العليا (في الولايات المتحدة) قالت بوضوح إن من غير الممكن التذرع بحقوق العلامات التجارية للتحايل على انتهاء صلاحية حقوق المؤلف».

ومع ذلك، يتوقع جميع الخبراء أن يتسبب الأمر بمعارك قضائية في المستقبل.

وشدّد جاستن هيوز على أن كل من يخطط لاستخدام شخصية «ميكي» لأغراض تجارية «يجب أن يتوخى الحذر ويستعين بمحامٍ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026
كاريكاتير حليم - سنة جديدة!

كاريكاتير حليم - سنة جديدة!
إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»

إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»
إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023

إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023
قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين
شموس الفن والأدب التي غابت في 2023

شموس الفن والأدب التي غابت في 2023
مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول «العبودية»

مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول ...
شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان

شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك

وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم

روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية

كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية
محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»

محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات

الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل ...
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
سبع سنوات سجن لشاعرين بسبب «قصيدة» في روسيا
سبع سنوات سجن لشاعرين بسبب «قصيدة» في روسيا
شموس الفن والأدب التي غابت في 2023
شموس الفن والأدب التي غابت في 2023
محضر مخالفة بحق بيرس بروسنان بسبب انتهاكه قيود التنقل في حديقة وطنية أميركية
محضر مخالفة بحق بيرس بروسنان بسبب انتهاكه قيود التنقل في حديقة ...
صوفي مارسو تنتقد «ابتذال» جيرار دوبارديو
صوفي مارسو تنتقد «ابتذال» جيرار دوبارديو
بالصور السفارة الباكستانية تحتفل بعيد استقلال ليبيا
بالصور السفارة الباكستانية تحتفل بعيد استقلال ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي ......
المزيد
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق المؤلف
نزاعات قانونية تترقب «ميكي ماوس» بعد انتهاء صلاحية حقوق ......
انتقادات تواجه الشرطة والإعلام في كوريا الجنوبية بعد وفاة نجم «باراسايت»
انتقادات تواجه الشرطة والإعلام في كوريا الجنوبية بعد وفاة ......
مسرح الحرية في الضفة الغربية يتحدى الاحتلال ويقاوم بالفن
مسرح الحرية في الضفة الغربية يتحدى الاحتلال ويقاوم بالفن...
بالصور السفارة الباكستانية تحتفل بعيد استقلال ليبيا
بالصور السفارة الباكستانية تحتفل بعيد استقلال ليبيا...
صوفي مارسو تنتقد «ابتذال» جيرار دوبارديو
صوفي مارسو تنتقد «ابتذال» جيرار دوبارديو...
المزيد