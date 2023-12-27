تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دشن الثلاثاء تمثال للمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا في مسقط رأسها في مدينة بارانكيا بكولومبيا مجسدا لحركتها الشهيرة بذراعين متشابكتين فوق الرأس وبطن مكشوف ووسط مائل.

ويجسّد التمثال الذي يبلغ طوله 6,5 متر والمصنوع من البرونز والألومنيوم نجمة البوب وهي تؤدي إحدى حركات الرقص المميزة لها مرتدية حمالة بنية وتنورة طويلة من اللون نفسه، حسب وكالة «فرانس برس».

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حُفرت على قاعدة التمثال عبارة «ساقان لا يكذبان وموهبة لا تضاهى، وصوت يمس الجماهير» وفي حفل عام على ضفاف نهر ماغدالينا في بارانكيا، كولومبيا الشمالي، أزيح الستار عنه على ساحل بحضور والدي المغنية وليام مبارك ونيديا ريبول.

شاكيرا تتقدم بالشكر لمنفذي التمثال

وكتبت شاكيرا على منصة «إكس» «شكرًا للنحات ينو ماركيس وطلاب مدرسة الفنون بالمنطقة على هذا التجسيد للموهبة الفنية الهائلة لشعب بلدي».

وأعادت النجمة العالمية البالغة 46 عامًا إطلاق مسيرتها الفنية هذا العام من خلال أغنية بعنوان «Bzrp Music Sessions, Vol. 53» تطرقت فيها إلى انفصالها الصعب عن لاعب كرة القدم السابق جيرار بيكيه.

وقد أُنجزت الأغنية بالتعاون مع منسق الأسطوانات الأرجنتيني «بيزاراب»، وحققت على الفور نجاحًا عالميًا وفازت بجائزة «غرامي اللاتينية» لعام 2023 عن فئة أغنية العام.

وتصدرت شاكيرا عناوين الأخبار أيضًا بسبب متاعبها القضائية في إسبانيا، حيث جرى تغريمها أكثر من سبعة ملايين يورو في نوفمبر بتهمة التهرب الضريبي، وما زالت محور ملاحقات قانونية عدة في الإطار عينه.