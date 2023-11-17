كولومبيون بينهم شاكيرا يحصدون النصيب الأكبر من جوائز «غرامي»

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق احتفال توزيع المكافآت الموسيقية، لجوائز «غرامي» للموسيقى اللاتينية التي تكافئ أفضل الألبومات والفنانين المتحدرين من أميركا اللاتينية، وهي الأهم باللغتين الإسبانية والبرتغالية، عند الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي (21,30 ت غ). وكالعادة، أقيمت افتتاحية أُعلن خلالها عن 46 جائزة من أصل 56 مكافأة تُمنح خلال الأمسية.

ومُنحت الجوائز، أمس الخميس، للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، في مدينة إشبيلية الإسبانية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ونال الكولومبيون الحصة الأكبر من الجوائز، ومنهم شاكيرا وكارول جي وكاميلو وخوانس، حيث فازت شاكيرا وكارول جي، اللتان كانتا حظيتا بسبعة ترشيحات لكلّ منهما في هذه الدورة الرابعة والعشرين من الجوائز التي تمنحها «لاتين ريكوردينغ أكاديمي»، بجائزة أفضل أداء حضري عن أغنيتهما.

الرابح الأكبر المكسيكي إدغار باريرا

أما الفنان الذي نال أكبر عدد من الجوائز خلال العرض التقديمي فهو المكسيكي إدغار باريرا، الذي شارك كملحن لأغانٍ كثيرة نالت ترشيحات، وهو الأكثر حظوة بترشيحات لهذه الجوائز مع ثلاثة عشر ترشيحاً، فيما فاز بثلاثة جوائز، بينها منتج العام ومؤلف أغاني العام.

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وتُخصص جوائز غرامي اللاتينية منذ العام 2000 لأفضل الألبومات والأغنيات والفنانين في مجال الموسيقى اللاتينية، فيما تتعلق جوائز غرامي بالصناعة الموسيقية الأميركية.

ودرجت العادة على تنظيم الحفلة في لاس فيغاس، علماً أنها سبق أن أقيمت أيضاً في مدن أميركية أخرى تضم عدداً كبيراً من السكان من أصول أميركية لاتينية كميامي ونيويورك وهيوستن.

وفازت النجمة الإسبانية روزاليا في 2022 بجائزة غرامي اللاتينية لأفضل ألبوم عن «موتومامي».