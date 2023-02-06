بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما حصدت لقب أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة، باتت المغنية الأميركية بيونسيه، الأحد، أكثر شخص ينال جوائز غرامي على الإطلاق مع فوزها حتى اليوم بـ32 مكافأة.

وفي هذه الحفلة التي تُعدّ بالنسبة إلى الموسيقى بمنزلة جوائز الأوسكار سينمائيا، حصلت نجمة البوب على جائزة غرامي في فئة أفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن «رينيسانس» في الدورة الخامسة والستين من حفلة توزيع جوائز غرامي التي أُقيمت الأحد في لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

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وحطمت بيونسيه بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي حصد خلال مسيرته الفنية 31 جائزة.

وفاز المغني البريطاني هاري ستايلز بجائزة غرامي عن أفضل ألبوم عن «هاريز هاوس«، في نتيجة مفاجئة إذ كان ألبوما بيونسيه وأديل المرشحان الأبرز في هذه الفئة.

وقال ستايلز خلال تسلمه الجائزة «هذا الفوز لا يختبره كثيرا أشخاص مثلي، وهو مذهل».

بيونسيه وتايلور سويفت وأديل

ونالت المغنية وعازفة الغيتار الأميركية بوني رايت جائزة غرامي عن أغنية العام عن «دجاست لايك ذات»، ما شكّل مفاجأة أيضا كون المرشحات الأبرز في هذه الفئة كنّ بيونسيه وتايلور سويفت وأديل.

أما جائزة تسجيل العام فذهبت إلى الأميركية ليزو عن أغنيتها «أباوت دام تايم».

وحصلت المغنية البريطانية أديل التي كانت من أبرز المرشحين لنيل جوائز غرامي، على مكافأة واحدة في فئة موسيقى البوب، فيما نالت تايلور سويفت جائزة عن أفضل أغنية مصورة عن «اول تو ويل».

وفي ما يأتي قائمة بالفائزين في أبرز فئات الاحتفال:

- ألبوم العام

«هاريز هاوس»- هاري ستايلز

- تسجيل العام، وهي مكافأة عن الأداء العام للأغنية

«أباوت دام تايم»- ليزو

- أغنية العام، وهي مكافأة تُمنح للمؤلفين والملحنين

«جاست لايك ذات»- بوني ريت (المؤلِفة)

- أفضل فنان جديد

سامارا جوي

- أفضل ألبوم لموسيقى الراب

«مستر مورال أنذ ذي بيغ ستيبرز»- كندريك لامار

- أفضل ألبوم لموسيقى الروك

«بيشنت نمبر 9»- أوزي أوزبورن

- أفضل ألبوم لموسيقى البوب

«هاريز هاوس»- هاري ستايلز

- أفضل موسيقى تصويرية للعبة فيديو

«أساسينز كريد فالهالا»- ستيفاني إيكونومو (الملحنة)