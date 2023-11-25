شاكيرا تدفع 6.6 مليون يورو للقضاء الإسباني في إطار قضية أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

دفعت النجمة العالمية شاكيرا، التي غُرّمت الإثنين بأكثر من 7 ملايين يورو جراء تهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، 6.6 مليون يورو إضافية أغسطس الماضي في إطار قضية أخرى، على ما أفاد أوساطها.

وأطلقت محكمة بضواحي برشلونة، في يوليو، إجراءات منفصلة ضد المغنية الكولومبية البالغة 46 عاماً بتهمة تهرّب ضريبي يعود إلى العام 2018، وتصل قيمة غرامته إلى 6.6 مليون دولار بعد إضافة الفوائد المتأخرة ورسوم التسوية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة التي تمثل شاكيرا لـ«فرانس برس» إن المغنية دفعت المبلغ بالكامل إلى القضاء في نهاية أغسطس، لتؤكد بذلك معلومات أوردتها جريدة «إل بيريوديكو».

وذكرت الجريدة اليومية أن دفع 6.6 مليون لا يشكّل مؤشراً إلى إدانة المغنية أو براءتها في هذه القضية، بل هو دليل إضافي على رغبتها في سداد أي ديون مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.

ولم ترد السلطات القضائية في كتالونيا بعدما حاولت «فرانس برس» التواصل معها.

يأتي إعلان دفع النجمة العالمية هذا المبلغ بعد اتفاق، أُبرم الإثنين، بين النيابة العامة الإسبانية وصاحبة أغنيتي «واكا واكا» و«هيبس دونت لاي»، جنّبها محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في 2012 و2013 و2014.