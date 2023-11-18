  • Alwasat News
Atwasat

شاكيرا تستعد للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية تهرب ضريبي بملايين اليورو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 08:05 مساء
شاكيرا تستعد للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية تهرب ضريبي بملايين اليورو
النجمة الكولومبية شاكيرا في نيويورك في 16 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

تمثل النجمة العالمية شاكيرا أمام القضاء الإسباني، بعد غدٍ الإثنين، في مستهلّ محاكمة مرتقبة بتهمة الاحتيال الضريبي بحوالى 14,5 مليون يورو.

وسيتعين على الفنانة الكولومبية البالغة 46 عاماً، خلال الجلسة الأولى المزمع انطلاقها عند العاشرة صباحاً (09,00 بتوقيت غرينتش)، الرد على اتهامات الادعاء الذي يطالب بالحكم عليها بالسجن لأكثر من ثماني سنوات وبتغريمها مبلغاً مقداره 23,8 مليون يورو، وفقا لوكالة «فرانس برس».

المغنية صاحبة الكثير من الأغنيات الضاربة عالمياً بينها «واكا واكا» و«هيبس دونت لاي»، والتي حققت نجاحاً جديداً، مساء الخميس، في حفلة توزيع جوائز غرامي اللاتينية في إشبيلية، تنفي هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وتُعقد جلسة الاستماع الأولى لها، الإثنين، في انطلاق هذه المحاكمة التي من المقرر أن تستمر حتى 14 ديسمبر المقبل وسيُستمع خلالها إلى إفادات ما يقرب من 120 شاهدا.

 ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا
ويتهم الادعاء شاكيرا بالتهرب عن دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر من نصف العام في البلاد، وهو الحد الذي يُعتبر الشخص عند بلوغه مقيماً ضريبياً في البلاد.

وبحسب لائحة الاتهام، استخدمت شاكيرا مجموعة معقدة من الشركات الموجودة في ملاذات ضريبية «بقصد عدم دفع الضرائب» في إسبانيا، فيما دحض محامو النجمة هذه الاتهامات، مؤكدين أنه حتى لو كانت شاكيرا قد بدأت علاقة في عام 2011 مع لاعب كرة القدم السابق في نادي برشلونة الإسباني جيرار بيكيه، إلا أنها استمرت في التنقل حول العالم خلال تلك السنوات بسبب التزاماتها المهنية.

كولومبيون بينهم شاكيرا يحصدون النصيب الأكبر من جوائز «غرامي»
شاكيرا ستحاكم في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي
قضية التهرب الضريبي: شاكيرا تمثل أمام المحكمة
ويقول محامو شاكيرا إن المغنية استقرت بشكل دائم في برشلونة فقط في نهاية عام 2014، قبل أن تنقل إقامتها الضريبية من جزر بهاماس إلى إسبانيا في العام 2015، قبل ولادة طفلها الثاني مباشرة، وأوضحوا في رسالة مكتوبة أن شاكيرا «احترمت بدقة جميع التزاماتها الضريبية في المناطق المتعددة التي كانت تمارس فيها أنشطة مهنية»، مشيرين إلى أن النجمة دفعت بالفعل 17,2 مليون دولار لسلطات الضرائب في هذه القضية من أجل تسوية وضعها.

وبدأ مكتب المدعي العام الإسباني، هذا الصيف، إجراء آخر ضد المغنية المتهمة بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى تعود لعام 2018، بقيمة تُقدّر بستة ملايين يورو.

نفقات تصفيف الشعر 
وقد تُعفي المحكمة المغنية التي انتقلت إلى ميامي للعيش مع طفليها بعد انفصالها العام الماضي عن جيرار بيكيه، من حضور جميع جلسات الاستماع، ولكن سواء حضرت المغنية الجلسات كلها أم لم تحضر، فإنها لن تفلت على الأرجح من كشف تفاصيل كثيرة من حياتها داخل قاعة المحكمة.

في الواقع، من أجل إثبات اتهاماتها، استجوبت سلطات الضرائب الإسبانية جيران شاكيرا، وفحصت حساباتها على الشبكات الاجتماعية، كما دققت في نفقاتها في صالونات تصفيف الشعر في برشلونة أو في العيادة التي تمت متابعتها فيها خلال فترة حملها، وشرّحت نفقات أقاربها.

هذه «الأساليب غير مقبولة»، وفق محامي المغنية التي ورد اسمها أيضاً في «أوراق باندورا»، وهو تحقيق صحافي موسع نُشر نهاية عام 2021 ويتهم مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، خصوصاً لغايات التهرب الضريبي.

لستُ دبلوماسية
وكانت شاكيرا، وهي من أبرز النجمات في موسيقى البوب اللاتينية منذ أكثر من عقدين، في دائرة الضوء أخيراً بسبب انفصالها الصعب عن بيكيه، وهو ما روته في أغنية ناجحة حملت عنوان «بي زي آر بي ميوزك سيشنز #53» (Bzrp Music Sessions, Vol. 53).

وحقق هذا التعاون مع الأرجنتيني بيزاراب نجاحاً عالمياً، إذ فازت شاكيرا بجائزة غرامي اللاتينية لأغنية العام الخميس، بفضل هذه الأغنية التي تشير كلماتها أيضاً إلى «مديونيتها لدى سلطات الضرائب».

وقالت شاكيرا هذا الأسبوع في مقابلة مع مجلة «أولا» الإسبانية «حاول أعضاء فريقي إقناعي بتغيير الكلمات، لكنني لست دبلوماسية في الأمم المتحدة. أنا فنانة وقبل كل شيء امرأة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعاون بين «آبا» والأمم المتحدة لتوعية الفنانين بحقوقهم في العصر الرقمي
تعاون بين «آبا» والأمم المتحدة لتوعية الفنانين بحقوقهم في العصر ...
مبيعات الفنون خلال مزادات الخريف في نيويورك تتخطى ملياري دولار
مبيعات الفنون خلال مزادات الخريف في نيويورك تتخطى ملياري دولار
وزيرة الثقافة تشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الدولي الثقافي
وزيرة الثقافة تشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الدولي الثقافي
بطل في ركوب الأمواج يلجأ إلى العلم لترويضها
بطل في ركوب الأمواج يلجأ إلى العلم لترويضها
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب غدا
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب غدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا...
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
المزيد
وزيرة الثقافة الروسية: تخصيص منح دراسية في مجال الثقافة والفنون للطلاب الليبيين
وزيرة الثقافة الروسية: تخصيص منح دراسية في مجال الثقافة ......
بيع غيتار قائد «نيرفانا» في مزاد بـ1,5 مليون دولار
بيع غيتار قائد «نيرفانا» في مزاد بـ1,5 مليون دولار...
شاكيرا تستعد للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية تهرب ضريبي بملايين اليورو
شاكيرا تستعد للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية تهرب ضريبي ......
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب غدا
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض طبرق الدولي للكتاب غدا...
بطل في ركوب الأمواج يلجأ إلى العلم لترويضها
بطل في ركوب الأمواج يلجأ إلى العلم لترويضها...
المزيد