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الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان

طرابلس - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 11:49 صباحا
الحصادي: ما زال العلم يحدث صدمات تزعزع مكانة الإنسان
الدكتور نجيب الحصادي اثناء المحاضرة
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ألقى الدكتور نجيب الحصادي أستاذ الفلسفة في الجامعات الليبية محاضرة، الأحد، بمجمع اللغة العربية أدارها الدكتور عبدالحميد الهرامة رئيس المجمع تحت عنوان (لمن نلجأ إذا اختلطت علينا الأمور؟) لخص فيها رحلة الإنسان مع أسئلته عن المعرفة واليقين، وفهمه للوجود.

ورجوعا إلى التاريخ أشار الحصادي أن الإنسان يلجأ إلى السماء تارة ليحملها أعباء عيشه على وجه الأرض، أو ليطلب مساعدتها في حملها عنه. لكنه دائما يعود للأرض وكأن الحنين يصله بالطين الذي جبل منه.

هدف الإنسان الفهم والسيطرة
وأضاف المحاضر أن هدف الإنسان في الحالتين فهم العالم والسيطرة على مقدراته وإن توسل لتحقيق هذين الغرضين أساليب عديدة ومتنوعة.

وواصل الحصادي أنه مع نزول الأديان لجأ الإنسان مرة أخرى إلى السماء واتخذ الكتب المقدسة مصدرا لمعارفه واستمر هذا المسلك فترة من الزمن، وما زال عند بعض البشر إلي يومنا هذا، ومع إطلالة القرن الثالث قبل الميلاد تمظهر أول أعمال صريح للعقل عند سقراط بأنزاله الفلسفة من السماء إلي الأرض، وتحوله من البحث في القضايا الميتافيزيقية إلي البحث في قضايا الإنسان.

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واردف الحصادي: غالبا ما يتبع أعمال العقل بالزعم بمركزية الإنسان في علاقته بسائر الكائنات في موازاة مركزية الأرض وعلاقتها بسائر الإجرام، وقد تجسد ذلك في الفلسفة والدين، وفي علم الفلك عبر نظرية بطليموس التي سيطرت على الفكر البشري ما يربو على 13 قرنا، ثم نعود مجددا إلى السماء زمن العصور الوسطى وعلمي الكلام واللاهوت حيث الأولوية للنقل على العقل فلم يستثن من ذلك غير المعتزلة الذين أكدوا علوية العقل وابن رشد الذي أثر في مفكري عصر الأنوار بأوروبا.

الفلسفة والعلم
ويبحر الحصادي في فضاءات العصر الحديث منطلقا من المفكر رينيه ديكارت بجعله اللجوء إلى الله ضامنا سرمديا وقدرة الإنسان في أقبية الأرض على معرفة العالم، غير أنه أشاح بوجهه عن السماء حين أراد التأسيس للمنهج العلمي ويرى نجاحه في الرد على الشكاك والملاحدة وربط مهمة فهم العالم بالمعامل بعد أن كانت منوطة بالمعابد.

وتنقل الحصادي بين جون لوك وديفيد هيوم وغيرهم لتنتهي هذه الرحلة في تصور مفاده لا سبيل للإنسان إلا تعليق الأحكام حتى جاء كانط ليجمع بين ملكتي الحس والعقل وحين سئل عمن يجب أن نلجأ إليه عندما تختلط علينا الأمور أجاب بأنه ما لا يرتد إلى أصول حسية غير قابل لأن يعرف.

وأوضح الحصادي أن كانط وسبينوزا وفولتير وسائر رجالات التنوير في إعادة الاعتبار لأهمية العقل، ومع مطلع القرن العشرين وطوال سبعة عقود سيطرت الوضعية المنطقية التي وجدت في العلم مصدرا وحيدا للمعرفة.

صدمة العلماء بالعلم 
وفي المجمل ظل العلم يمارس هوايته المفضلة بأحداثه صدمات تزعزع مكانة الإنسان في الكون مثل صدمة كوبرنيكوس التي جعلت الأرض مجرد ذرة في غبار سديم يكاد لا ينتهي، وصدمة فرويد التي أكدت دور رغبات جنسية وضيعة لتحديد مصير الإنسان، وصدمة داروين الذي زعم أن الإنسان مجرد حيوان آخر يناضل من أجل البقاء، كذلك صدمة ماركس التي اختزلت الإنسان إلى مجرد كائن تتحكم فيه عناصر بدائية صرفة.

وناقش المحاضر أيضا آراء جان جاك روسو وباسكال وطاغور وصولا إلى نظريات العبث والدادائية والحداثة وما بعد الحداثة، وكيف انتهت إلى ترسيخ اللامعقولية، وشككت في جدوى الحديث عن القيم وأنكرت البحث عن معنى للحياة، لنجد أن الواقع يتلعثم وليس محددا بالقدر الذي حسبنا فالغموض لا يطال تمثلات البشر للواقع بل يطال الواقع نفسه، والمستقبل سوف يظل خفيا ليس لأن قدرة الإنسان محدودة بل لوجود تشويش كامن في العالم نفسه.

وانتهى الحصادي أنه مع ظهور ما يعرف بالذكاء الصناعي أحدث شهود أعمال العقل والدافعة به إلى أقصى حدوده الممكنة، لجأ البشر ثانية إلى السماء والمقصود بالسحابة المعلوماتية التي تخزن فيها معارف البشر وادق خصوصياتهم.

درع الضاد
وتولى الدكتور عبدالحميد الهرامة عقب المحاضرة تقديم «درع الضاد» إلى عضو المجمع الدكتور نجيب الحصادي، وهي جائزة سنوية يقدمها المجمع إلى كل من قدموا إسهاما ملحوظا وخدمة جليلة للغة العربية وعملوا على تأكيد أهميتها والتعريف بها.

الدكتور عبدالحميد الهرامة رئيس مجمع اللغة العربية
الدكتور عبدالحميد الهرامة رئيس مجمع اللغة العربية
الدكتور عبدالحميد الهرامة يسلم درع الضاد للدكتور نجيب الحصادي
الدكتور عبدالحميد الهرامة يسلم درع الضاد للدكتور نجيب الحصادي
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الحضور
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