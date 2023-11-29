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المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 09:30 مساء
المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»
الأديب والمؤرخ سالم الكاتب. (بوابة الوسط)
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يحل الكاتب والمؤرخ الليبي سالم الكبتي ضيفا على جامعة عمر المختار، السبت المقبل.

ونشر الكبتي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن المحاضرة التي سيلقيها بمجمع شهداء الجبل، في كلية الآداب (قسم اللغة العربية)، تحت عنوان «البيضاء .. ذكريات السنين الحاكية».

-صدور «أيام القومية في ليبيا» لسالم الكبتي
إصدارات جديدة للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

والكبتي باحث ومؤرخ بدأ نشاطه الأدبي العام 1966، وشارك في عديد المؤتمرات الأدبية بليبيا والوطن العربي، أحد المساهمين في تأسيس اتحاد كتاب ليبياـ وشارك في جمع وتدوين وتوثيق التراث الشعبي والتاريخ الوطني خلال عمله بلجنة جمع التراث ولجنة جمع تاريخ الجهاد الليبي وكذا جمع ما يتعلق بمراحل التاريخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الليبي.

التاريخ الليبي  الحديث والمعاصر
وله عديد المؤلفات التي تسرد التاريخ الليبي الحديث والمعاصر، من المقالات والكتب الوثائقية ومنها: «ليبيا مسيرة الاستقلال» ثلاثة أجزاء، و«المجهول من تاريخ ليبيا: إدريس السنوسي الأمير والملك» ثلاثة أجزاء، و«الأندية الثقافية في ليبيا» و«تطور الدستور في ليبيا»، و«أيام القومية في ليبيا»
وله مقال أسبوعي بجريدة وبوابة «الوسط» يتتبع فيه مراحل وخطوات التاريخ الليبي وآخرها سلسلة مقالاته المعنونة بـ«الحكومات الليبية 1949- 1969».

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