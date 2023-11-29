المؤرخ سالم الكبتي في ضيافة جامعة «عمر المختار»

القاهرة - بوابة الوسط

يحل الكاتب والمؤرخ الليبي سالم الكبتي ضيفا على جامعة عمر المختار، السبت المقبل.

ونشر الكبتي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن المحاضرة التي سيلقيها بمجمع شهداء الجبل، في كلية الآداب (قسم اللغة العربية)، تحت عنوان «البيضاء .. ذكريات السنين الحاكية».

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والكبتي باحث ومؤرخ بدأ نشاطه الأدبي العام 1966، وشارك في عديد المؤتمرات الأدبية بليبيا والوطن العربي، أحد المساهمين في تأسيس اتحاد كتاب ليبياـ وشارك في جمع وتدوين وتوثيق التراث الشعبي والتاريخ الوطني خلال عمله بلجنة جمع التراث ولجنة جمع تاريخ الجهاد الليبي وكذا جمع ما يتعلق بمراحل التاريخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الليبي.