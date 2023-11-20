محاضرة حول التخلص من مخلفات النفط الخطرة في شركة البريقة

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت شركة البريقة لتسويق النفط محاضرة توعوية حول التقنيات المستعملة في التخلص من المخلفات النفطية الخطرة.

ونظمت المحاضرة في مقر الشركة بالعاصمة طرابلس، وقدمتها شركة أعماق الدولية للخدمات النفطية، حسب بيان شركة البريقة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

الحفاظ على البيئة وسلامة العاملين

وتأتي هذه المحاضرة بهدف المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالشركة، وحماية البيئة من خطر التلوث، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مختلف أنواع المخاطر البيئية.

حضر الفعالية كل من مدير إدارة حماية البيئة، وقسم المتابعة بالإدارة العامة، وعدد من المختصين من إدارة الصيانة والتشغيل والصحة والسلامة وحماية البيئة.