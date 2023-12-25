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رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 01:19 مساء
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار. (الإنترنت)
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نشرت «الجزيرة نت»، رسالة قالت إن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، بعثها خلال اليومين الأخيرين إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، أشار فيها إلى أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات.

وأضاف السنوار، أن كتائب القسام استهدفت -خلال الحرب البرية- ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»

وقال السنوار إن كتائب القسام «هشمت» جيش الاحتلال، وهي ماضية في مسار «تهشيمه»، مشددا على أنها لن تخضع لشروط الاحتلال.

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وثمّن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل عز نظيرها، وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.

عروض «إسرائيلية» بهدن موقتة
وجاءت رسالة السنوار في أعقاب العروض التي تلقتها قيادة حركة حماس من الاحتلال عبر الوسيطين القطري والمصري، والتي ترتكز على هدن إنسانية موقتة، في وقت تؤكد فيه الحركة على تجاوز الهدن الإنسانية إلى الوقف الشامل لإطلاق النار.

كما تأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد نحو 21 ألف شهيد، وجرح نحو 54.036، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، فضلا عن التسبب في دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
 

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