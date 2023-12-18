السيسي يفوز بولاية رئاسية جديدة في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية ثالثة تستمر حتى العام 2030، بعد حصوله في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، على 89,6% من إجمالي الأصوات التي بلغت 44,2 مليون صوت.

وكان يتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي، «اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية»، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ولاية لست سنوات

فيما حصل حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري، على مليون و986 ألفا و352 صوتا، واحتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%، ثم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط) بمليون و 776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4% وجاء في المركز الثالث، ثم عبدالسند يمامة من حزب الوفد الليبرالي، الذي حلّ في المركز الأخير بنسبة 1,9% بعدما حصد 822 ألفا و606 أصوات.

- هيئة الانتخابات المصرية: انتظام عملية التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

وجرت الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر الجاري، بينما توجه المواطنون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

وتستمر ولاية الرئيس المصري لست سنوات قادمة تبدأ من 2024، وحتى 2030، بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة.