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هيئة الانتخابات المصرية: انتظام عملية التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 07:07 مساء
هيئة الانتخابات المصرية: انتظام عملية التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية
مؤتمر صحفي لمدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري. (الإنترنت)
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 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر انتظام عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، الثلاثاء، لليوم الثالث والأخير وسط إقبال من الناخبين.

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، إن الساعات الأولى من اليوم الثالث والأخير شهدت إقبالًا متزايدًا من الناخبين، وأعلن البنداري خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، انتظام عمل اللجان العامة والفرعية في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن الاقتراع سار بشكل جيد، ولم تظهر أي معوقات تؤثر في عملية التصويت.

 %45 من المقيدين في جداول الناخبين أدلوا بأصواتهم خلال اليوم الأول
وأوضح بنداري، أن اللجان الفرعية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في الموعد المحدد، وكانت آخر لجنة فتحت أبوابها هي اللجنة 28 في حي الوراق بمحافظة الجيزة، بسبب حادث لرئيس اللجنة، وأشار إلى استمرار اللجان في استقبال الناخبين حتى خروج آخر ناخب من محيط مراكز الاقتراع. ويستمر التصويت حتى الساعة 9 بالتوقيت المحلي (7 بتوقيت غرينتش).

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وقال بنداري، في بيان، إن الهيئة لم تطبع 67 مليون بطاقة اقتراع تعادل عدد الناخبين المدعوين للتصويت، لكنها طبعت حوالي 70% منها، وجرى توزيع البطاقات على المحافظات وفقًا لنسب الكتل التصويتية بكل محافظة، لافتًا إلى أن الكثافات العالية للمواطنين أمام اللجان كشفت عن ضرورة تغيير استراتيجية الهيئة في توزيع البطاقات على اللجان.

كانت الهيئة أعلنت، أمس الإثنين، أن 45% من المقيدين في جداول الناخبين أدلوا بأصواتهم خلال اليوم الأول وحتى انتصاف ثاني أيام الاقتراع.

منافسو السيسي في الانتخابات الرئاسية
وتأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، وهم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبدالسند اليمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان، البالغ 104 ملايين نسمة. ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية، والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

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