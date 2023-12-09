السيسي وبوتين يتفقان على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سبل وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، كما استعرض اللقاء المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.

مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار

وأضاف الناطق الرسمي أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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وأشار الكرملين إلى أن بوتين بحث مع السيسي الوضع في غزة، وقال إن بوتين أطلع السيسي على نتائج محادثاته هذا الأسبوع مع زعماء إيران والسعودية والإمارات. وأضاف الكرملين أن بوتين شكر السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الروسية إلى منطقة الحرب هناك، وتمنى له التوفيق في الانتخابات.

وألقى بوتين مرارا باللوم على فشل الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط على مدى سنوات، بينما يهدف إلى وضع روسيا في موضع لاعب مهم له علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.