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بيان مشترك بين روسيا والسعودية: يجب وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 01:57 مساء
بيان مشترك بين روسيا والسعودية: يجب وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية
جانب من لقاء بوتين مع بن سلمان في الرياض، 7 ديسمبر 2023 (وكالة الأنباء السعودية)
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أكدت كل من روسيا والسعودية ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك عن البلدين، تزامنا مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية اليوم الخميس.

قلق من الكارثة الإنسانية في غزة
ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان: «لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين؛ بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

واستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوتين في قصر اليمامة بالرياض اليوم الخميس، وعقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأشار البيان المشترك إلى ضرورة استمرار العمل في سبيل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات، وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار.

تعاون روسي سعودي في مجال الطاقة
وفي مجال الطاقة، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس» في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس» بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

واتفقا على التعاون في مجال البترول والغاز بما في ذلك الشراء والتوريد والتوحيد القياسي للمعدات وخدمات البحث والتطوير وتقييم استخدام التقنيات الحديثة، بجانب تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والحرارية وتطوير مشروعاتها وتقنياتها، وتطوير سلاسل الإمداد لقطاعات الطاقة واستدامتها.

جانب من لقاء بوتين مع بن سلمان في الرياض، 7 ديسمبر 2023 (وكالة الأنباء السعودية)
جانب من لقاء بوتين مع بن سلمان في الرياض، 7 ديسمبر 2023 (وكالة الأنباء السعودية)
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