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السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 08:51 مساء
السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بوتين، اليوم الثلاثاء، حيث بحثا الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض الرئيس المصري جهود بلاده للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين، بحسب الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي .

-  السيسي يبلغ مدير المخابرات الأميركية بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة
-  السيسي والأسد يرفضان تصفية القضية الفلسطينية ويطالبان بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف الناطق أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.

 إجلاء أول 70 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأحد الماضي، إجلاء أول 70 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة إلى القاهرة. وذكرت الوزارة في بيان أنه «حاليًا، يجري نقل جميع المواطنين إلى القاهرة، وسيجري تزويدهم بمساعدات شاملة، بما في ذلك المساعدات الطبية والنفسية». وأكد البيان أنه طوال الرحلة سيرافق المواطنين أطباء وعلماء نفس، بحسب «روسيا اليوم».

وتابع بيان الخارجية الروسية أن «المتخصصين في وزارة الطوارئ الروسية يزودون الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم بالماء والطعام». وفي وقت سابق، كشفت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن هناك حوالي 300 مواطن روسي قاصر على قائمة الإجلاء من قطاع غزة.

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