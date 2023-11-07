السيسي يبلغ مدير المخابرات الأميركية بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وعدم إعاقة تدفقها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري وليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وشهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

من جهته، أكد مدير المخابرات الأميركية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري، بهدف حل الأزمة الحالية.

- السيسي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ويشدد على رفض تهجير الفلسطينيين

- السيسي يتلقى اتصالًا من إردوغان بخصوص الوضع في غزة

- خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة (فيديو)

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد «قوة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد».