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خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 04:25 مساء
خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة (فيديو)
لقاء السيسي في القاهرة مع سوناك، 20 أكتوبر 2023. (لقطة مثبتة من فيديو: الرئاسة المصرية)
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حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تأثيرها مدمر ومهدد للسلام في الشرق الأوسط، وذلك خلال خلفية دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الثالث.

وجاءت تصريحات السيسي خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إذ دعا الرئيس المصري إلى  تحرك جماعي لاحتواء «تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة تتجاوز تداعياتها حق الدفاع عن النفس»، قائلًا: «4000 شخص سقطوا في القطاع منهم 1500 طفل، لا بد من احتواء الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في وقوع مزيد المدنيين»، حسب كلمته بمقطع فيديو بثته صفحة الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأثنى الرئيس المصري على جهود البريطانيين والأميركيين في إقناع «إسرائيل» بالسماح بفتح معبر رفح تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى غزة، مشددًا على أهمية تدفق سيل المساعدات إلى القطاع من مياه ومواد طبية وإغاثية.

وأكد أهمية إحياء عملية السلام من أجل إعطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود العام 1967، مشيدًا بتفهم الحكومة البريطانية أهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء لخطورة ذلك على القضية الفلسطينية.

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