السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ماكرون، حيث بحثا «آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف»، وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، «لا سيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع»، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتوافق الرئيسان بشأن خطورة الوضع الحالي خاصة في ظل «التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة»، حسب البيان.

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وحذر الرئيس المصري خلال لقاء في القاهرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تأثيرها مدمر ومهدد للسلام في الشرق الأوسط، وذلك خلال خلفية دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الثالث.

ودعا إلى تحرك جماعي لاحتواء «تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة تتجاوز تداعياتها حق الدفاع عن النفس»، قائلًا: «4000 شخص سقطوا في القطاع منهم 1500 طفل، لا بد من احتواء الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في وقوع مزيد المدنيين»، حسب كلمته بمقطع فيديو بثته صفحة الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأثنى الرئيس المصري على جهود البريطانيين والأميركيين في إقناع «إسرائيل» بالسماح بفتح معبر رفح تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى غزة، مشددًا على أهمية تدفق سيل المساعدات إلى القطاع من مياه ومواد طبية وإغاثية.