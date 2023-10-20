  • Alwasat News
Atwasat

السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 08:55 مساء
السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة
السيسي وماكرون. (صورة مركبة: الرئاسة المصرية)
alwasat radio

أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الضرورة القصوى لضمان تدفق المساعدات بما يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ماكرون، حيث بحثا «آخر مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف»، وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في هذا الصدد، «لا سيما دورها القيادي في تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع»، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتوافق الرئيسان بشأن خطورة الوضع الحالي خاصة في ظل «التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة»، حسب البيان.

السيسي يتلقى اتصالًا من إردوغان بخصوص الوضع في غزة
خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة (فيديو)
السيسي يؤكد لقائد عسكري أميركي أهمية احتواء «الموقف المتأزم» في غزة

السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة
وحذر الرئيس المصري خلال لقاء في القاهرة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تأثيرها مدمر ومهدد للسلام في الشرق الأوسط، وذلك خلال خلفية دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الثالث.

ودعا إلى تحرك جماعي لاحتواء «تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة تتجاوز تداعياتها حق الدفاع عن النفس»، قائلًا: «4000 شخص سقطوا في القطاع منهم 1500 طفل، لا بد من احتواء الأمر حتى لا يتسبب الاقتتال في وقوع مزيد المدنيين»، حسب كلمته بمقطع فيديو بثته صفحة الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأثنى الرئيس المصري على جهود البريطانيين والأميركيين في إقناع «إسرائيل» بالسماح بفتح معبر رفح تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى غزة، مشددًا على أهمية تدفق سيل المساعدات إلى القطاع من مياه ومواد طبية وإغاثية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال ...
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو

لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم

النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»

روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»
فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام

فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!

«تغطية خاصة»: تقرير الخبراء الدوليين.. ليبيا دولة لصوص فاشلة!!
«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة

«تحقيقات»: كارثة درنة.. الآثار الصعبة لما بعد الصدمة
الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات عنها

الدبيبة: أجدد دعوتي إلى النائب العام للتحقيق في عزل مدن كاملة وقطع الاتصالات ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريس: هناك شروط وضعت لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب تقليصها
غوتيريس: هناك شروط وضعت لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب تقليصها
جيش الاحتلال الإسرائيلي: غالبية الرهائن في غزة على قيد الحياة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: غالبية الرهائن في غزة على قيد الحياة
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4137 «شهيدا»
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4137 «شهيدا»
خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة (فيديو)
خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية ...
مظاهرات حاشدة في مصر للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة
مظاهرات حاشدة في مصر للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق بشأن الهجرة
تونس ترجئ زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط «التفاوض» حول اتفاق ......
المزيد
السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة
السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة تدفق المساعدات إلى غزة...
السيسي يتلقى اتصالًا من إردوغان بخصوص الوضع في غزة
السيسي يتلقى اتصالًا من إردوغان بخصوص الوضع في غزة...
«حماس»: إطلاق أم أميركية وابنتها لدواع إنسانية
«حماس»: إطلاق أم أميركية وابنتها لدواع إنسانية...
مظاهرات حاشدة في مصر للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة
مظاهرات حاشدة في مصر للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة...
خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة (فيديو)
خلال لقاء سوناك.. السيسي يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب ......
المزيد