السيسي يتلقى اتصالًا من إردوغان بخصوص الوضع في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطورات الوضع في غزة وخفض التصعيد في القطاع مع نظيره التركي رجب إردوغان في اتصال هاتفي بينهما اليوم الجمعة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من إردوغان، تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في القطاع الفلسطيني، كما استعرض التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئة وخفض التصعيد.

رفض التهجير وإدخال المساعدات لغزة في مباحثات إردوغان- السيسي

وذكر البيان أن الرئيس التركي «ثمن الدور المصري في تنسيق الجهود الإنسانية وتعزيز مسار السلام»، مشيرًا إلى أن الرئيسين شددا على «رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك ضرورة استدامة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام».

وأكد السيسي وإردوغان أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، «استنادًا لحل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية».

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ضحايا جرائم الاحتلال يتجاوز 4 آلاف

قبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الرابع عشر إلى «4 آلاف و137 شهيدا أغلبهم نساء وأطفال».

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13 ألف و162 آخرين بجروح مختلفة.