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«حماس»: إطلاق أم أميركية وابنتها لدواع إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 07:02 مساء
«حماس»: إطلاق أم أميركية وابنتها لدواع إنسانية
استعراض عسكري لعناصر في حركة حماس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت حركة «حماس» اليوم الجمعة إطلاق رهينتين أميركيتين (أم وابنتها) كانت تحتجزهما منذ هجوم المقاومة الفلسطينية على مواقع للاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الحركة في بيان إنها «أطلقت سراح محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية». وأكدت أن هذه الخطوة جاءت استجابة لجهود قطرية، «ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

هجوم مباغت على مستوطنات الاحتلال.. وقوات العدو ترد بإبادة غزة 
في السابع من أكتوبر الجاري شنت المقاومة الفلسطينية هجوما مباغتا، واخترقت بالطيران الشرعي والدراجات النارية مواقع الاحتلال، مما أدى إلى مقتل نحو 1300 شخص، ليبدأ بعدها مسلسل الانتقام الإسرائيلي الغاشم من المدنيين في غزة.. هذا الجيب الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترا.

استهدف هجوم المقاومة عددا من مستوطنات غلاف غزة، واشتبك الفلسطينون في حرب شوارع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقتلوا وجرحوا وأسروا عددا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

بينما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما عنيفا ومكثفًا على القطاع منذ ذلك التاريخ، أوقع حسب وزارة الصحة في غزة نحو 4 آلاف شهيدًا.

قصف المستشفى الميداني في غزة بنيران الاحتلال الإسرائيلي
وقصفت قوات الاحتلال المستشفى الميداني الأهلي (المعمداني) في غزة مساء الثلاثاء (17 أكتوبر 2023)، مما تسبب في استشهاد نحو 500 فلسطيني، بينهم نحو 150 طفلا، في جريمة تنصلت منها تل أبيب، وزعمت أن صاروخا من حركة الجهاد وراءها، بينما كان المستشفى ممتلئا بالأطفال والنساء النازحين من نيران الاحتلال التي طالت كل شبر في غزة تقريبا.

وأثار القصف سلسلة إدانات دولية وتظاهرات في شوارع الضفة الغربية والعاصمة الليبية طرابلس والقاهرة وطهران وعمَّان وإسطنبول وتونس وبيروت،  وغيرها من عواصم الدول العربية والأجنبية.

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