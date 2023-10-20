غوتيريس: هناك شروط وضعت لإدخال المساعدات إلى غزة ويجب تقليصها

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن هناك شروط وضعت لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الرابع عشر على التوالي، مضيفا «يجب تقليص هذه الشروط لتسريع وصولها».

ووصل غوتيريس الجمعة إلى الجانب المصري من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينما تتكثف الجهود لإدخال مساعدات إنسانية الى القطاع المحاصر، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووافقت تل أبيب على دخول المساعدات بطلب أميركي. ويتوقع فتحه اليوم، إلا أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث قال صباحا إن «أول شحنة يفترض أن تبدأ بالدخول اعتبارا من يوم غد على أقرب تقدير».