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بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 ديسمبر 2023, 09:15 صباحا
بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية
مصريون يصطفون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، 10 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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انطلقت منذ قليل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، بينما يتوقع مراقبون أن يحقق الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزا سهلا بولاية ثالثة في السلطة، وفق مراسل «بوابة الوسط» في القاهرة.

ويمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست سنوات، بعد أن فاز في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018، بعد حصوله على 97% من الأصوات. ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان النتائج 18 ديسمبر، وفق وكالة «رويترز».

واصطف مصريون خارج المراكز التي فتحت أبوابها عند التاسعة صباحا (7 بتوقيت غرينتش). وبعد ثلاثة أيام من الاقتراع تختتم الانتخابات عند الساعة 7 مساء الثلاثاء (بتوقيت غرينتش)، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر.

في حي عابدين بوسط القاهرة، تجمع عشرات المصريين من أعمار مختلفة، غالبيتهم من النساء، أمام مدرسة تستخدم كمركز اقتراع أحيط بتواجد أمني كبير، بحسب وكالة «غرانس برس». ورفعت لافتات كتب عليها «أخرج وشارك»، بينما صدحت في المكان أغنيات وطنية. وقالت سيدة خمسينية قبل الإدلاء بصوتها «لنكن واقعيين، هذه انتخابات محسومة للسيسي بسبب عدم معرفة الناس بالمنافسين».

منافسو السيسي في الانتخابات الرئاسية
وتأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد السيسي، وهم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبدالسند اليمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان، البالغ 104 ملايين نسمة. ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية، والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

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