بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بعد عشرة أيام من فيتو أميركي، أحبط محاولة أولى لوقف العدوان الصهيوني على غزة، يصوت مجلس الأمن الدولي الإثنين على مشروع قرار جديد يدعو إلى «وقف عاجل ودائم للأعمال العسكرية» في القطاع المحاصر، في وقت تبدي واشنطن مؤشرات استياء حيال حليفها المحتل.

واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر الحالي، حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق «فرانس برس».

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وبعدها بأيام، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.

وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.

أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية

ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى «وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة».

ويطالب النص بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة «برا وبحرا وجوا»، كذلك، يؤكد دعم حل الدولتين و«يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية».

ويستمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي، والذي خلف نحو 20 ألف شهيد و51 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

مفاوضات لتفادي مأزق جديد

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع العدوان، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر الماضي، يدعو إلى «هدنات وممرات إنسانية»، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.

أفادت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات كانت متواصلة الأحد لتفادي مأزق جديد، فيما حذر الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام قليلة كيان الاحتلال من أنه قد يخسر دعم الأسرة الدولية بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة.

وقرارات مجلس الأمن ملزمة ولو أن كيان الاحتلال يتجاهلها بانتظام.

وأعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من منبر الجمعية العامة الجمعة أن «هناك موقف أخلاقي واحد في مواجهة مثل هذه الفظائع، وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية».