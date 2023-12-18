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عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ73 للعدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 12:33 مساء
عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ73 للعدوان الإسرائيلي على غزة
آثار انفجار مدوي ضمن عدوان مستمر على قطاع غزة. (وفا)
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استُشهد عشرات الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الإثنين، ودُمر عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا لليوم الـ73.

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 26 من النازحين، وإصابة آخرين بجروح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

 كما يتعرض مدخل المجمع الطبي لإطلاق نار متواصل، فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصف منطقتي ساحة الشوا بحي التفاح، والصحابة بحي الدرج.

ولا تزال قوات الاحتلال، تحاصر تجمعا لمدارس تؤوي عددا كبيرا من النازحين في حي الرمال بمدينة غزة.

انفجارات عنيفة تهز أجواء المنطقة الوسطى
واستُشهد وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية في خان يونس، وسط قصف مدفعي متواصل.

ووصل جثمان شهيد من عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس إلى مستشفى غزة الأوروبي، بعد استهدافه بطائرة استطلاع صباح اليوم على عربة يجرها حمار، لعدم قدرة سيارات الإسعاف الوصول إلى هذه المناطق.

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على مدار ثلاثة أيام، تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال جميع الشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة شحادة بحي البرازيل برفح، إثر استهداف طائرات الاحتلال له.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن أكثر من 100 شهيد سقطوا في مجازر الاحتلال في جباليا منذ يوم أمس، وأصيب العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

إلى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 20 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

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