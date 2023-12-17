  • Alwasat News
Atwasat

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 01:43 مساء
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
طفل فلسطيني مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. (وزارة الصحة الفلسطينية)
alwasat radio

يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ72، وبينما يستمر سقوط الشهداء بين المدنيين الأطفال والنساء والمسنين، يستمر أيضا الخذلان العالمي للقطاع، الذي شهد كل أنواع الجرائم والانتهاكات على يد المحتل الإسرائيلي، وينتظر ضغطا دوليا على الاحتلال لوقف العدوان.

واستشهد اليوم الأحد، عشرات المواطنين وأصيب المئات بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي برا وجوا وبحرا، على مختلف مناطق قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت الوكالة إن 20 مواطنا استشهدوا على الأقل في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عدة منازل في البلدة القديمة من مدينة غزة ومحيط مستشفى المعمداني والجامع العمري الكبير.

وأضافت أن آليات الاحتلال تواصل تمركزها في ميدان فلسطين بمدينة غزة، وتحاصر المستشفى المعمداني والبلدة القديمة من المدينة، مشيرة إلى أن تسعة مواطنين من عائلتي العمارين وحمودة، استشهدوا في قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المسيرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

قصف مدفعي مكثف
فيما استشهد ستة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا قرب ديوان مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ولفتت الوكالة إلى أن آليات الاحتلال لا تزال تحاصر منطقة الصحابة واليرموك في حي الدرج، وسط قصف مدفعي مكثف خاصة في محيط مجمع الصحابة الطبي، الذي خرج عن الخدمة، وما زال يضم أعدادا من الجرحى والمصابين والمرضى، منهم 50 امرأة على وشك الولادة.

وفي حيي النصر والشيخ رضوان من مدينة غزة، تواصل دبابات الاحتلال وآلياته عمليات التوغل والاقتحام في الحيين وسط إطلاق النار من الطائرات المسيرة وقصف صاروخي ومدفعي، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وما زال بعضهم في الطرقات، لعدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، نتيجة التوغل المستمر.

- 71 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة ومخاوف من مجزرة جديدة في مستشفى كمال عدوان
- شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وتابعت الوكالة أن بعض الأهالي دفنوا عددا من الشهداء في ساحات المنازل أو في محيطها، بينهم 20 شهيدا على الأقل من عائلة سالم، بعد أن استهدفت طائرة «إف 16» منزلهم المكون من أربعة طوابق وسوته بالأرض.

وفي حي تل الهوى، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في محيط متنزه برشلونة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، ولم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب آليات الاحتلال المتوغلة في تلك المنطقة.

وفي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة البراوي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، وجرى نقل بعضهم إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة.

وفي المناطق الوسطى، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في خان يونس جراء قصف طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في محيط جمعية الهلال الأحمر في حي الأمل وسط خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

أربع غارات على المنطقة الحدودية
وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة، كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.

وفي رفح، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل ومسجدا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت «وفا»، بانتشال 24 شهيدا، و90 جريحا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

كما استشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خلة في بلدة جباليا.

وفي وقت لاحق، انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف 23 شهيدا من تحت انقاض المنازل المستهدفة في جباليا النزلة شمال غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مسجد حراء في البلدة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 مواطنا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة منذ 72 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان

للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان
ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا

ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
بريطانيا وألمانيا تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
بريطانيا وألمانيا تدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان...
البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في البحر الأحمر.. وواشنطن تهدد بعمل عسكري
البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في البحر ...
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج ......
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة ......
المزيد
«الصحة العالمية»: قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة يشبه «حمام دم»
«الصحة العالمية»: قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة يشبه ......
«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على غزة؟
«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل»......
بابا الفاتيكان يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في قصف إسرائيلي على غزة
بابا الفاتيكان يأسف لمقتل امرأتين من الرعية الكاثوليكية في ......
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
بالأسماء.. 92 صحفيا شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة...
البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في البحر الأحمر.. وواشنطن تهدد بعمل عسكري
البحرية الأميركية والبريطانية تحبطان 15 هجوما للحوثي في ......
المزيد