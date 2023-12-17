72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ72، وبينما يستمر سقوط الشهداء بين المدنيين الأطفال والنساء والمسنين، يستمر أيضا الخذلان العالمي للقطاع، الذي شهد كل أنواع الجرائم والانتهاكات على يد المحتل الإسرائيلي، وينتظر ضغطا دوليا على الاحتلال لوقف العدوان.

واستشهد اليوم الأحد، عشرات المواطنين وأصيب المئات بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي برا وجوا وبحرا، على مختلف مناطق قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت الوكالة إن 20 مواطنا استشهدوا على الأقل في قصف لطائرات الاحتلال استهدف عدة منازل في البلدة القديمة من مدينة غزة ومحيط مستشفى المعمداني والجامع العمري الكبير.

وأضافت أن آليات الاحتلال تواصل تمركزها في ميدان فلسطين بمدينة غزة، وتحاصر المستشفى المعمداني والبلدة القديمة من المدينة، مشيرة إلى أن تسعة مواطنين من عائلتي العمارين وحمودة، استشهدوا في قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المسيرة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

قصف مدفعي مكثف

فيما استشهد ستة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا قرب ديوان مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ولفتت الوكالة إلى أن آليات الاحتلال لا تزال تحاصر منطقة الصحابة واليرموك في حي الدرج، وسط قصف مدفعي مكثف خاصة في محيط مجمع الصحابة الطبي، الذي خرج عن الخدمة، وما زال يضم أعدادا من الجرحى والمصابين والمرضى، منهم 50 امرأة على وشك الولادة.

وفي حيي النصر والشيخ رضوان من مدينة غزة، تواصل دبابات الاحتلال وآلياته عمليات التوغل والاقتحام في الحيين وسط إطلاق النار من الطائرات المسيرة وقصف صاروخي ومدفعي، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وما زال بعضهم في الطرقات، لعدم تمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، نتيجة التوغل المستمر.

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وتابعت الوكالة أن بعض الأهالي دفنوا عددا من الشهداء في ساحات المنازل أو في محيطها، بينهم 20 شهيدا على الأقل من عائلة سالم، بعد أن استهدفت طائرة «إف 16» منزلهم المكون من أربعة طوابق وسوته بالأرض.

وفي حي تل الهوى، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في محيط متنزه برشلونة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، ولم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، بسبب آليات الاحتلال المتوغلة في تلك المنطقة.

وفي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة البراوي، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، وجرى نقل بعضهم إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة.

وفي المناطق الوسطى، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في خان يونس جراء قصف طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في محيط جمعية الهلال الأحمر في حي الأمل وسط خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

أربع غارات على المنطقة الحدودية

وتواصل آليات الاحتلال عمليات التوغل في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى من المدينة، كبلدات خزاعة والقرارة والشيخ ناصر والسطر الغربي.

وفي رفح، شنت طائرات الاحتلال أربع غارات على المنطقة الحدودية القريبة من مخيم يبنا جنوب المدينة، وألحقت دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل ومسجدا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت «وفا»، بانتشال 24 شهيدا، و90 جريحا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

كما استشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خلة في بلدة جباليا.

وفي وقت لاحق، انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف 23 شهيدا من تحت انقاض المنازل المستهدفة في جباليا النزلة شمال غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مسجد حراء في البلدة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 مواطنا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة منذ 72 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.