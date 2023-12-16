  • Alwasat News
Atwasat

شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 08:48 صباحا
شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
سحب الدخان تتصاعد وسط مشهد الدمار عقب قصف إسرائيلي لقطاع غزة. (أرشيفية: وفا)
alwasat radio

استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم السبت، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة جراء  قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين يعودان لعائلتي النجار وخضر في شارع غزة القديم شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 مواطنا وإصابة آخرين بجروح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

- ماكرون يزور القاعدة الفرنسية الموقتة في الأردن لإحياء عيد الميلاد 
- أبوعبيدة: استهدفنا 100 آلية للاحتلال الإسرائيلي خلال 5 أيام
- عباس لساليفان: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

كما استشهد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح جراء قصفت طائرات الاحتلال منزلا في جباليا، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض. واستشهد أيضا شاب في منطقة تل الزعتر شمال غزة، بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه داخل منزله. وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض بحر رفح جنوب القطاع.

حصار مستمر لمستشفى كمال عدوان
وفيما يخص مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض لليوم الثامن على التوالي لحصار، في ظل النقص الحاد في المياه، والطعام، فقد دمر الاحتلال بالكامل الجزء الجنوبي للمستشفى، وما زال يستهدف كل من يتحرك فيه. كما يواصل الاحتلال القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، ولا يزال 12 طفلا محجوزين داخل الحاضنات فيه دون ماء ولا غذاء، حسب «وفا».

وحذر رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان من مجزرة جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق الموجودين داخله، بعد إجبار الطواقم الطبية والجرحى والموجودين فيه على مغادرته، والتجمع في ساحاته وسط أجواء الطقس الباردة. وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

وفي حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 18 ألفا و700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28

كاريكاتير خيري - اختتام مؤتمر المناخ الأممي كوب 28
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»

شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء

الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات.. بالغناء
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس

بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل

اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير

إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة...
مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة
الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
الاحتلال يقتل رهائن إسرائيليين.. وواشنطن: «خطأ مأساوي»
الاحتلال يقتل رهائن إسرائيليين.. وواشنطن: «خطأ مأساوي»
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ينعى المصور أبو دقة: تُرك ينزف حتى الموت
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة ينعى المصور أبو دقة: تُرك ينزف حتى ...
ماكرون يزور القاعدة الفرنسية الموقتة في الأردن لإحياء عيد الميلاد
ماكرون يزور القاعدة الفرنسية الموقتة في الأردن لإحياء عيد الميلاد
شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي»
رسالة من أسيرة إسرائيلية لكتائب القسام.. «شكرا لإنسانيتكم ......
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى ضمن الدفعة الخامسة
الاحتلال الإسرائيلي يطلق 30 سجينًا فلسطينيًا مقابل الإفراج ......
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
المزيد
استنكارا للعدوان.. متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في مدن أميركية
استنكارا للعدوان.. متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في مدن ......
مسؤول حوثي: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة
مسؤول حوثي: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة...
71 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة ومخاوف من مجزرة جديدة في مستشفى كمال عدوان
71 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة ومخاوف من ......
شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة
شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة...
ماكرون يزور القاعدة الفرنسية الموقتة في الأردن لإحياء عيد الميلاد
ماكرون يزور القاعدة الفرنسية الموقتة في الأردن لإحياء عيد ......
المزيد