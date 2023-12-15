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أبوعبيدة: استهدفنا 100 آلية للاحتلال الإسرائيلي خلال 5 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 08:14 مساء
أبوعبيدة: استهدفنا 100 آلية للاحتلال الإسرائيلي خلال 5 أيام
لقطة من فيديو بثته قناة الجزيرة لكلمة أبوعبيدة، 15 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أبوعبيدة تمكن مجاهدي الكتائب في آخر خمسة أيام في استهداف 100 آلية عسكرية في محاور العدوان الصهيوني في جباليا والشجاعية والشيخ رضوان والزيتون والمنطقة الوسطى وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف أبوعبيدة في كلمة مسجلة بثتها قناة «الجزيرة»، «نفذ مجاهدونا على مدار الأيام الخمسة عددا كبيرا من الكمائن المحكمة ضد القوات الراجلة للعدو في جباليا والشجاعية وخان يونس، تمثلت في استدراجهم أو إعداد كمائن في مباني رصدوا إمكانية دخول العدو إليها ثم تفجير عبوات مضادة للأفراد ومهاجمتهم بالأسلحة الخفيفة من مسافة قريبة، واستخدمت قذائف مضادة للتحصينات وهدم منازل على رؤوس الجنود المحتلين».

اعتقادنا زاد بأن العدو يستخدم مرتزقة
وتابع: «رصد مجاهدونا باستمرار صرخات الجنود واستغاثاتهم ورد فعلهم الهستيري بإطلاق الرصاص والقذائف على أي شيء ودون هدف، كما نرصد على مدار الساعة محاولة الإنقاذ بالطائرات والمدرعات، وزاد الاعتقاد لدى مجاهدينا بأن العدو يستخدم المرتزقة».

وأكمل: «70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ومازل شعبنا يخوض هذه المعركة ويواجه الحرب المجرمة غير المسبوقة في التاريخ المعاصر، إذ يقاتل مجاهدونا الأبرار قوة مدججة بالسلاح بغطاء من قوى الظلم والعدوان وعلى رأسها الإدارة الأميركية التي تسير جسرا جويا لهذا الكيان وكأنها تقاتل قوى عظمى».

وأردف: «يستبسل مجاهدونا ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، وفي حين يرى العالم أجمع كيف يدمر مجاهدونا آليات العدو المدرعة ويحرقون ما فيها من جنود غزاة قتلة، يرى كذلك العدو يصب نار حقده على الأبرياء من أطفال وشيوخ ويتفنن في محاولات التهجير والتجويع والتعطيش في جرائم حرب جلية».

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