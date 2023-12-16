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ماكرون يزور القاعدة الفرنسية الموقتة في الأردن لإحياء عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 02:01 صباحا
ماكرون يزور القاعدة الفرنسية الموقتة في الأردن لإحياء عيد الميلاد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاعدة جوية فرنسية موقتة مقامة في الأردن يومَي 21 و22 ديسمبر في إطار إحياء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج.

وقالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة: «مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس الفرنسي بتقديم وجبة عشاء يُعدّها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود الـ350 المنتشرين في هذه القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

فرنسا تحارب «داعش» على الأراضي العربية
ويتمركز هؤلاء الجنود في الأردن ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية في سورية والعراق».

وتابع قصر الإليزيه أنه «بالتعاون مع الحكومة العراقية والحلفاء على الأرض، تقدّم فرنسا دعمًا عسكريًا للقوات المحلية المنخرطة في محارية تنظيم الدولة الإسلامية على أراضيهم».

ويتمركز نحو 600 عسكري فرنسي في المنطقة في إطار عملية «شمّال» التي تشكّل الجناح الفرنسي في تحالف «العزم الصلب» الذي أُطلق في العام 2014.

ما دور القاعدة الفرنسية في الأردن.. وماذا تضم؟
تتضمن عملية «شمّال» جناحًا للتدريب للقوات العراقية وآخرًا للدعم الجوي ضمن إطار التحالف. وأصبحت القاعدة الجوية الفرنسية الموقتة في الأردن جزءًا من العملية منذ العام 2015 وتضمّ قوات خاصة ومقاتلات رافال تقوم بمهام استخباراتية واستطلاعية وتنفّذ ضربات أحيانا.

منذ بدء العملية في سبتمبر 2014، نفذ الجيش الفرنسي 1570 ضربة دمّرت 2400 هدف في العراق وسوريا، بحسب وزارة الجيوش.

ماكرون يريد تشكيل عملية عسكرية ضد «حماس»
وفي وقت سابق عرض الرئيس الفرنسي فكرة تشكيل ائتلاف مماثل ضد حركة حماس بعد هجومها على مستعمرات الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي (عملية طوفان الأقصى).

ومنذ ذلك الحين يتحدث عن «تعزيز التعاون في الحرب ضد الإرهاب من ناحية الاستخبارات أو العقوبات في إطار مبادرة أوسع تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية»، حسب الوكالة الفرنسية.

 

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