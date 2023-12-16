71 يوما من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في غزة ومخاوف من مجزرة جديدة في مستشفى كمال عدوان

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا لليوم الـ71.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين يعودان لعائلتي النجار وخضر في شارع غزة القديم، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين بجروح، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واستشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض.

كما استشهد شاب في منطقة تل الزعتر شمال غزة، بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه داخل منزله.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض بحر رفح جنوب القطاع، فيما تتعرض المناطق الشرقية في محافظة خان يونس للقصف المتواصل.

تحذير من مجزرة جديدة

وفيما يخص مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض للحصار لليوم الثامن على التوالي، في ظل النقص الحاد في المياه، والطعام، فقد دمر الاحتلال بالكامل الجزء الجنوبي للمستشفى، وما زال يستهدف كل من يتحرك فيه، بحسب الوكالة الفلسطينية.

كما يواصل الاحتلال القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، ولا يزال 12 طفلا محجوزين داخل الحاضنات فيه، دون ماء ولا غذاء.

وكان رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان قد حذر من مجزرة جديدة قد يرتكبها الاحتلال بحق المتواجدين داخله، بعد إجبار الطواقم الطبية والجرحى والمتواجدين على مغادرته، والتجمع في ساحاته، وسط أجواء الطقس الباردة.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

وتواصل سلطات الاحتلال قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن كافة مناطق قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

- شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وهي المرة الخامسة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، التي يقطع الاحتلال فيها الاتصالات الهاتفية من هاتف ثابت، وهاتف خلوي، وشبكات الإنترنت عن أهالي قطاع غزة، ما حال دون التواصل فيما بينهم، وتعذر على سيارات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة، لنقل الشهداء والمصابين، إضافة الى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الخميس الماضي، أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18,700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.