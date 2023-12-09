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روسيا: عرقلة أميركا وقف إطلاق النار في غزة حكم بالإعدام على الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 01:30 صباحا
روسيا: عرقلة أميركا وقف إطلاق النار في غزة حكم بالإعدام على الفلسطينيين
جلسة في مجلس الأمن. (الإنترنت)
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دانت كل من روسيا والصين موقف الولايات المتحدة التي عرقلت -بحق النقض- إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار داخل مجلس الأمن.

وقال نائب المندوب الروسي داخل مجلس الأمن: «عرقلة وقف إطلاق النار حكم أميركي بالإعدام على الآلاف، وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين»، حسب شبكة «الجزيرة».

أما مندوب الصين فقال: «التغاضي عن استمرار القتال مع الدعوة إلى منع امتداد الصراع هو خداع للنفس. كما أنه يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة»، مضيفا: «نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار».

أميركا تقف ضد رغبة 13 دولة مؤيدة لوقف إطلاق النار
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) داخل جلسة بمجلس الأمن، مساء الجمعة، لإفشال مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الذي طرحته الإمارات مقابل معارضة الولايات المتحدة، وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وقال نائب المندوبة الأميركية روبرت وود إن مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولن يؤدي إلى دفع الأمور قدما على الأرض.

حماس: الحرب الوحشية يجب أن تتوقف
بدورها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان مجلس الأمن كل دول العالم بوقف «الحرب الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة قبل فوات الأوان»

وذكرت «الجزيرة»، نقلًا عن «رويترز»، أن إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة تستخدمها دبابات ميركافا إلى «إسرائيل».

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن تل أبيب «تستهدف إنهاء مرحلة الحرب المكثفة بحلول نهاية يناير المقبل». وأضاف أن قوات الاحتلال «حققت تقدما كبيرا في الجزء الشمالي من قطاع غزة، بينما العملية في خان يونس بدأت للتو».

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