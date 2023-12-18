بترت ساقها في غارة سابقة.. الطفلة دينا تستشهد في قصف إسرائيلي على مجمع طبي بخان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، باستشهاد طفلة ووقوع عدد من الإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى الولادة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أن الشهيدة هي الطفلة دينا أبو محسن (13 عاما) كانت تعالج في المستشفى نتيجة إصابتها في استهداف سابق بخان يونس، أدى إلى بتر ساقها، وفقدت أباها وأمها واثنين من أشقائها، خلال قصف أحد المنازل بحي الأمل بخان يونس قبل أسابيع.

ولفتت إلى أن دينا كانت تحلم أن تصبح طبيبة وتحقق رغبة والديها رغم إصابتها؛ لكن الاحتلال قتلها وقتل حلمها، وتركت خلفها شقيقيها الناجيين.

حملة وحشية على قطاع غزة

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل المجمع الطبي دماء ودمارا داخل مشفى الأطفال والولادة بفعل القصف الإسرائيلي.

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ويشن جيش الاحتلال حملة وحشية على قطاع غزة شملت جميع المستشفيات، التي تعرضت لعدوان بالقصف والحصار منذ السابع من أكتوبر، ما أدى لخروج معظمها عن الخدمة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً منذ 73 يوماً ما أسفر عن استشهاد نحو 20 ألفاً أغلبهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 51 ألفاً في حصيلة غير نهائية، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.