  • Alwasat News
Atwasat

موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 10:56 صباحا
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
إحدى جامعات الثمار البحرية ببلدة نويا في غاليسيا الإسبانية، 19 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

ارتفع معدل نفوق القواقع والمحار خلال فترة أعياد نهاية السنة في غاليثيا بإسبانيا، وتراوحت نسبة نفوق المحار بين 60 و80% على بعض الشواطئ وفي بعض مصبات الأنهار، المكان المفضل للقواقع والمحار والرخويات ويقبل عليها الإسبان خلال فترة أعياد نهاية السنة.

ويعود السبب الرئيسي لنفوق المحار بكميات كبيرة إلى الانخفاض غير الطبيعي في ملوحة المياه، وهي ظاهرة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أكتوبر ونوفمبر في المنطقة، وإلى الارتفاع غير المعتاد في درجة حرارة مياه البحر بعد سنة شهدت موجات حر كثيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

نفوق أكثر من 164 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في البرازيل
نفوق 51 حوتاً طيّاراً بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا

ويثير هذا الارتفاع بمعدل نفوق القواقع والمحار في غاليثيا، أهم منطقة مصدرة لثمار البحر في أوروبا، قلق أربعة آلاف امرأة يمارسن صيد هذه الكائنات البحرية ويتكسبن منه.

استخراج ثمار البحر نشاط النساء تاريخيا

وفي هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة وتقع على بعد 50 كيلومترا من سانتياغو دي كومبوستيلا، سجلت الصيادات المعروفات باسم «ماريسكادوراس» واللواتي يكسبن رزقهن من جمع ثمار البحر على شواطئ هذه المنطقة المطلة على المحيط، هذه الظاهرة في الأسابيع الأخيرة.

وتشعر خوانا ماريا مارتينيس بأسى إزاء العدد الكبير من الرخويات النافقة على شاطئ بلدة إيا دي أروسا الواقعة في هذه المنطقة من شمال غرب إسبانيا. وتقول وهي تضع قفازات وتحمل مجرفة في يدها «لم أشهد خلال 42 عاما مارست فيها صيد المحار، مثل هذا العام السيئ».

وتضيف كارمن سواريس «إن المشكلة هي نفسها في كل المنطقة سيكون موسم الأعياد كارثيا». عارضة عبر هاتفها المحمول صورا لمحار نافقة.

وعلى الشاطئ الذي تضربه الرياح، تنشغل قربها عشرات النساء في نكش الرمال بالمجارف لاستخراج ثمار البحر الثمينة، وهو نشاط درجت النساء تاريخيا على إنجازه مع تجمعهن ضمن تعاونيات مسؤولة عن تنظيم عملية الجمع.

4 آلاف شخص يعتمدون على هذا النشاط
وتعبر ساندرا أميثاغا (57 سنة) التي تمارس نشاط جمع ثمار البحر عن قلقها قائلة «يقول لنا العلماء إن ارتفاع حرارة الجو والماء والتلوث تؤثر كلها بشكل مباشر على المحار التي تصبح أضعف وتنفق في النهاية».

ويثير هذا الواقع قلق العاملين في القطاع، إذ يشير الفاعلون فيه إلى أن 4 آلاف شخص يعتمدون على هذا النشاط. ويوضح الناطق باسم الاتحاد الإسباني لجمعيات الصيادين أن «ثمة أطنانا من المحار النافقة، مع تفاوت كبير في الأعداد النافقة من مكان إلى آخر».

وطالب المسؤول عن الشؤون البحرية في حكومة غاليثيا الإقليمية ألفونسو فياريس، نهاية نوفمبر، السلطات الإسبانية بإعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من موجة نفوق المحار.

وقال إن «هذا وضع استثنائي جدا»، متعهدا خلال جلسة أمام البرلمان الإقليمي اتخاذ التدابير اللازمة، لمساعدة العاملين في هذا القطاع.
 

مـزيـد من تـقـاريـر بـوابـة الوسـط  ———————

■  جريدة «الوسط»: الشروط المسبقة تعصف بـ«طاولة باتيلي الخماسية»
■  البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
■  خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
■  مجلة تابعة لـ«أفريكوم» تثير قضية صراع «الميليشيات» الليبية على السلطة
■  تقرير فرنسي: خطط أميركية لتقويض «فاغنر» في ليبيا ومالي والنيجر 
■  لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
■  مصدر أمني يؤكد لـ«بوابة الوسط»: عماد بن رجب المحكوم في قضية «الوقود المغشوش» غادر ليبيا
■  75 يومًا على احتجاز البعجة ورفيقيه في بنغازي دون تهم رسمية
■  معهد ألماني يرصد.. كيف استحوذت المجموعات المسلحة على الدولة في ليبيا؟
■  جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
■  الدهون بريئة من التسبب في انسداد الأوعية الدموية.. فمن المسؤول؟
■  «تحقيقات»: تجار الأزمات
 

تابع تقارير «بي بي سي» عبر بوابة الوسط  ————

■  تفجير لوكربي: هل هو أعظم رواية بوليسية؟
■  وثائق بريطانية: إسرائيل وبريطانيا وفرنسا خططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس في حربهم على مصر عام 56
■  ماذا نعرف عن غزة على مر العصور؟ ولماذا وصفت بـ"بنت الأجيال"؟
■  ما الذي تقوله أعداد القتلى في غزة عن الحرب؟
■  القرية التي يعاني جميع سكانها من الخرف
■  تحليل دم "يكشف شيخوخة" أعضاء الجسم البشري
■  ما الجمرة الخبيثة، وإلى أي مدى هي قاتلة؟
■  ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا

موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة

منظمة الصحة تنقل شهادات «مروّعة» عن قصف مخيم المغازي في غزة
كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد

كاريكاتير خيري - هدايا بايدن في عيد الميلاد
الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي

الطرابلسي يتفقد منفذ رأس اجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي
زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية

زلازل وفيضانات وحرائق وضحايا ومفقودون بالآلاف.. 2023 عام الكوارث الطبيعية
الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم

الطائرة الليبية تحلق في 2023 بذهبية العرب وبرونزية أفريقيا وتأهل لكأس العالم
الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد

الأطباء يحذرون بيلينغهام من المجازفة.. والمهاجم الشاب يخاطر من أجل ريال مدريد
بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي

بالصور.. تحويل قصر المنار إلى متحف تاريخي
بالفيديو.. 5 رسائل من باشاغا إلى الليبيين والأسرة الدولية في ذكرى الاستقلال

بالفيديو.. 5 رسائل من باشاغا إلى الليبيين والأسرة الدولية في ذكرى الاستقلال
«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض أرقام وتفاصيل ومواجهات «دورينا» قبل ختام 2023
شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان قائمة «ميتشو»

شاهد: «في التسعين».. يناقش قرار تصعيد الأحرار ومعسكر المنتخب الليبي بعد إعلان ...
انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)

انطلاق دورة الألعاب الرياضية للجامعات الليبية في طرابلس (صور)
«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي

«حماس» تطالب الجنائية الدولية بالتحرك العاجل في جرائم الحرب والإبادة التى ...
«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20.674 شهيدا

«إعدامات جماعية ومسح أحياء بالكامل».. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ...
تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)

تشريح القنفذ ـ القذافي متنبئا (19)
4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك

4 فوائد لاستخدام الحليب الزبادي على شعرك
من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023

من العلاج الجيني إلى عقار لإبطاء الزهايمر... أبرز الإنجازات الطبية في 2023
الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023

الدوري السعودي يُغيّر سوق الانتقالات العالمية بـ300 صفقة في 2023
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
توقيف رجل بعد اختفاء عمل فني لبانكسي في لندن
بيت لحم تحيي عيد الميلاد بحزن وأسى مع تواصل قصف في غزة
بيت لحم تحيي عيد الميلاد بحزن وأسى مع تواصل قصف في غزة
«سانتا كلوز» يركب الأمواج في فلوريدا
«سانتا كلوز» يركب الأمواج في فلوريدا
حفلات الزفاف الجماعية تخفف أعباء الزواج على الأفغان
حفلات الزفاف الجماعية تخفف أعباء الزواج على الأفغان
ناشطة كولومبية: الأنهار الجليدية الاستوائية «تحتضر»
ناشطة كولومبية: الأنهار الجليدية الاستوائية «تحتضر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا
الأمير هاري للمحكمة: لا أشعر بالأمان في بريطانيا...
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة
اكتشاف فريسة في معدة هيكل عظمي لتيرانوصور يكشف أسرارا جديدة...
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات
سيدني تشهد أكثر الأيام حراً منذ ثلاث سنوات...
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب ......
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي
اكتشاف فطر سام يشبه وحشا من الخيال العلمي...
المزيد
توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس
توقيف رجل على خلفية قتل امرأة وأولادها الأربعة قرب باريس...
لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا
لاعبون جدد في مجال تهريب الكوكايين مع تراجع دور كولومبيا...
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا
موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا...
ناشطة كولومبية: الأنهار الجليدية الاستوائية «تحتضر»
ناشطة كولومبية: الأنهار الجليدية الاستوائية «تحتضر»...
حفلات الزفاف الجماعية تخفف أعباء الزواج على الأفغان
حفلات الزفاف الجماعية تخفف أعباء الزواج على الأفغان...
المزيد