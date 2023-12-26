موجة نفوق غير مسبوقة للمحار في غاليثيا بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع معدل نفوق القواقع والمحار خلال فترة أعياد نهاية السنة في غاليثيا بإسبانيا، وتراوحت نسبة نفوق المحار بين 60 و80% على بعض الشواطئ وفي بعض مصبات الأنهار، المكان المفضل للقواقع والمحار والرخويات ويقبل عليها الإسبان خلال فترة أعياد نهاية السنة.

ويعود السبب الرئيسي لنفوق المحار بكميات كبيرة إلى الانخفاض غير الطبيعي في ملوحة المياه، وهي ظاهرة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أكتوبر ونوفمبر في المنطقة، وإلى الارتفاع غير المعتاد في درجة حرارة مياه البحر بعد سنة شهدت موجات حر كثيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويثير هذا الارتفاع بمعدل نفوق القواقع والمحار في غاليثيا، أهم منطقة مصدرة لثمار البحر في أوروبا، قلق أربعة آلاف امرأة يمارسن صيد هذه الكائنات البحرية ويتكسبن منه.

استخراج ثمار البحر نشاط النساء تاريخيا

وفي هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة وتقع على بعد 50 كيلومترا من سانتياغو دي كومبوستيلا، سجلت الصيادات المعروفات باسم «ماريسكادوراس» واللواتي يكسبن رزقهن من جمع ثمار البحر على شواطئ هذه المنطقة المطلة على المحيط، هذه الظاهرة في الأسابيع الأخيرة.

وتشعر خوانا ماريا مارتينيس بأسى إزاء العدد الكبير من الرخويات النافقة على شاطئ بلدة إيا دي أروسا الواقعة في هذه المنطقة من شمال غرب إسبانيا. وتقول وهي تضع قفازات وتحمل مجرفة في يدها «لم أشهد خلال 42 عاما مارست فيها صيد المحار، مثل هذا العام السيئ».

وتضيف كارمن سواريس «إن المشكلة هي نفسها في كل المنطقة سيكون موسم الأعياد كارثيا». عارضة عبر هاتفها المحمول صورا لمحار نافقة.

وعلى الشاطئ الذي تضربه الرياح، تنشغل قربها عشرات النساء في نكش الرمال بالمجارف لاستخراج ثمار البحر الثمينة، وهو نشاط درجت النساء تاريخيا على إنجازه مع تجمعهن ضمن تعاونيات مسؤولة عن تنظيم عملية الجمع.

4 آلاف شخص يعتمدون على هذا النشاط

وتعبر ساندرا أميثاغا (57 سنة) التي تمارس نشاط جمع ثمار البحر عن قلقها قائلة «يقول لنا العلماء إن ارتفاع حرارة الجو والماء والتلوث تؤثر كلها بشكل مباشر على المحار التي تصبح أضعف وتنفق في النهاية».

ويثير هذا الواقع قلق العاملين في القطاع، إذ يشير الفاعلون فيه إلى أن 4 آلاف شخص يعتمدون على هذا النشاط. ويوضح الناطق باسم الاتحاد الإسباني لجمعيات الصيادين أن «ثمة أطنانا من المحار النافقة، مع تفاوت كبير في الأعداد النافقة من مكان إلى آخر».

وطالب المسؤول عن الشؤون البحرية في حكومة غاليثيا الإقليمية ألفونسو فياريس، نهاية نوفمبر، السلطات الإسبانية بإعلان حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من موجة نفوق المحار.

وقال إن «هذا وضع استثنائي جدا»، متعهدا خلال جلسة أمام البرلمان الإقليمي اتخاذ التدابير اللازمة، لمساعدة العاملين في هذا القطاع.



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