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نفوق 51 حوتاً طيّاراً بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الأربعاء 26 يوليو 2023, 10:26 صباحا
نفوق 51 حوتاً طيّاراً بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا
صورة التقطت في 25 يوليو 2023 لمجموعة حيتان طيّارة نفقت بعد جنوحها إلى تشينز بيتش بالقرب من مدينة ألباني الساحلية في ولاية غرب أستراليا (أ ب ف)
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نفقت عشرات الحيتان بعد ساعات من جنوحها إلى أحد شواطئ ولاية غرب أستراليا، على ما أعلنت السلطات الأربعاء. الحيتان الطيّارة الطويلة الزعانف، البالغ عددها 51، كانت ضمن مجموعة تضم نحو مئة من الحيتانيات رُصدَت، الثلاثاء، قبالة تشينز بيتش بالقرب من مدينة ألباني الساحلية، على بُعد نحو 400 كيلو متر جنوب شرق بيرث، حسب وكالة «فرانس برس».
«مئات العروض للمساعدة»
أوضحت إدارة المتنزهات والحياة البرية في الولاية أنها تسعى، بالتعاون مع متطوعين، إلى إنقاذ 46 من الحيتان الجانحة التي لا تزال على قيد الحياة، وأنها تعتزم اقتيادها إلى المياه العميقة خلال النهار. وأشار ناطق باسم الإدارة إلى أن «مئات العروض للمساعدة» انهالت عليها، لكنها أكدت أن لديها عدداً كافياً من المتطوعين، داعية العامة إلى «الابتعاد» عن الشاطئ.

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إنقاذ الحوتيات
أفاد الناطق: «أولوية فريق إدارة الحوادث تتمثل في ضمان سلامة الموظفين والمتطوعين، فضلاً عن إنقاذ الحوتيات». وشرح أن «مجموعة متنوعة من المخاطر قائمة في منطقة العمليات، من بينها وجود حوتيات كبيرة جانحة، ويُحتمل أن تكون مريضة، وأسماك قرش وأمواج ومعدات كبيرة وزوارق».

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