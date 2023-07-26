نفوق 51 حوتاً طيّاراً بعد جنوحها إلى أحد شواطئ غرب أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

نفقت عشرات الحيتان بعد ساعات من جنوحها إلى أحد شواطئ ولاية غرب أستراليا، على ما أعلنت السلطات الأربعاء. الحيتان الطيّارة الطويلة الزعانف، البالغ عددها 51، كانت ضمن مجموعة تضم نحو مئة من الحيتانيات رُصدَت، الثلاثاء، قبالة تشينز بيتش بالقرب من مدينة ألباني الساحلية، على بُعد نحو 400 كيلو متر جنوب شرق بيرث، حسب وكالة «فرانس برس».

«مئات العروض للمساعدة»

أوضحت إدارة المتنزهات والحياة البرية في الولاية أنها تسعى، بالتعاون مع متطوعين، إلى إنقاذ 46 من الحيتان الجانحة التي لا تزال على قيد الحياة، وأنها تعتزم اقتيادها إلى المياه العميقة خلال النهار. وأشار ناطق باسم الإدارة إلى أن «مئات العروض للمساعدة» انهالت عليها، لكنها أكدت أن لديها عدداً كافياً من المتطوعين، داعية العامة إلى «الابتعاد» عن الشاطئ.

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