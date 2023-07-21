مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح من «الداخلية» للمواطنين المترددين على الشواطئ

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خمس نصائح للمواطنين المترددين على الشواطئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لتفادي حالات الغرق في البحر.

وأهابت الوزارة في بيان اليوم، بالمواطنين وأرباب الأسر أخذ الحيطة والانتباه أثناء الاصطياف بعدم السباحة في حالة تقلب البحر وارتفاع الموج، وعدم السباحة في وجود تيارات هوائية ساحبة في البحر.

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كما ناشدت المواطنين عدم السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة، وعدم تجاوز العلامات والنقاط المحددة للسباحة، وعدم إهمال الأطفال وتركهم دون رقابة.