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مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح من «الداخلية» للمواطنين المترددين على الشواطئ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 02:26 مساء
مع ارتفاع درجات الحرارة.. 5 نصائح من «الداخلية» للمواطنين المترددين على الشواطئ
مصطافون على أحد الشواطئ الليبية. (الإنترنت)
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وجهت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خمس نصائح للمواطنين المترددين على الشواطئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لتفادي حالات الغرق في البحر.

وأهابت الوزارة في بيان اليوم، بالمواطنين وأرباب الأسر أخذ الحيطة والانتباه أثناء الاصطياف بعدم السباحة في حالة تقلب البحر وارتفاع الموج، وعدم السباحة في وجود تيارات هوائية ساحبة في البحر.

- حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 21 يوليو 2023)

كما ناشدت المواطنين عدم السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة، وعدم تجاوز العلامات والنقاط المحددة للسباحة، وعدم إهمال الأطفال وتركهم دون رقابة.

توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة مرتفعة على غالبية مناطق البلاد، اليوم الجمعة، حيث تتجاوز معدلاتها الفصلية.

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