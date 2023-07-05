اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

جرفت الأمواج حوتا من فصيلة العنبر إلى شاطئ لا بالما في جزر الكناري، وجد خبراء التشريح أنه يحمل كنزا ثمينا بداخله يبلغ ثمنه 500 ألف يورو على الأقل.

ووجد رئيس معهد الصحة الحيوانية والأمن الغذائي بجامعة لا بالما، أنطونيو فرنانديز رودريغيز، عند تشريح الحوت أنه تُوفي بسبب مشكلة في الهضم. ولاحظ جسما غريبا ذا حجم كبير عالقا في قولون الحوت، هو السبب في وفاته على الأرجح، كما نقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية.

وقال رودريغيز: «وجدنا حجارة حجمها يتراوح بين 50 و60 سم، ويبلغ وزنها عشرة كيلوغرامات تقريبا»، مضيفا أن الحوت النافق كان يحمل كميات ضخمة من عنبر الحوت، تقدر بـ500 ألف يورو على الأقل.

تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط

احتجاج منظمات البيئة على بناء مطار في ألبانيا

عنبر الحوت من المواد شديدة الندرة

ومن المعروف أن عنبر الحوث من المواد النادرة، وتنشأ من عملية هضم هذا النوع من الحيتان، وينتجه واحد من كل ألف حوت.

وتتكون مادة العنبر من المواد التي لا يمكن هضمها مع مرور الوقت، وغالبا من بقايا الحبار والأخطبوط، ثم تتصلب تدريجيا في أمعاء الحوت، عادةً تُفرز وتطفو على سطح البحر، وإذا أصبحت هذه الكتلة كبيرة للغاية، فقد تُسبب موت الحوت مثلما حدث في حوت لا بالما، إذ مزقت هذه الكتلة أمعاءه.

هذا الاكتشاف مهم للغاية، ليس بسبب ندرته فحسب، بل لاحتواء عنبر الحوت على رائحة خشبية مميزة تُشبه خشب الصندل، ويحتوي على كحول عديم الرائحة يُدعى الأمبرين، المعروف بتمديد عمر الروائح، مما زاد من أهميته، وزاد من رواج تجارته.

بعد تشريح الجثة ، أكد رودريغيز أن الإنتان الناجم عن العنبر قتل الحوت. ويبحث المعهد الآن عن مشتر يمكنه شراء العنبر، حيث ستخصص الأموال لمساعدة ضحايا البركان الذي اندلع في لا بالما في العام 2021.