نفوق أكثر من 164 أسد بحر وفقمة بإنفلونزا الطيور في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

نفق أكثر من 164 أسد بحر وفقمة عثر عليها أمام سواحل منطقة في جنوب البرازيل، على ما أعلنت الجمعة السلطات المحلية التي عزت ذلك إلى إنفلونزا الطيور.

وأفادت بلدية سانتا فيتوريا بالمار في ولاية ريو غراندي دو سول (جنوب) عن العثور على جيف ما لا يقل عن 164 أسد بحر وفقمة خلال الأيام الأخيرة حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت البلدية إن جيف الثدييات البحرية جرفتها الأمواج إلى مسافة 45 كيلومترا من الساحل ودُفنت لمنع انتشار الفيروس.

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وعُثر على الحيوانات نافقة على بعد حوالى عشرين كيلومترا من الحدود مع الأوروغواي، التي أعلنت سلطاتها في سبتمبر العثور على قرابة 400 أسد بحر وفقمة نافقة بسبب إنفلونزا الطيور أيضا.

وتؤكد البرازيل، رغم نفوق هذه الحيوانات، أنها لم تتأثر بالمرض لأن أي إنتاج تجاري لم يتأثر حتى الآن، بحسب الحكومة،

وأوصت السلطات البرازيلية السكان بعدم الاقتراب من الجيف وإبعاد حيواناتهم الأليفة عنها على الرغم من ندرة حالات العدوى البشرية.