الشهوبي يبحث ملف الديون المستحقة للشركات التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الشهوبي ملف الديون المستحقة لصالح الشركات التونسية العاملة في ليبيا، وسبل تسهيل أعمالها.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأربعاء في مكتبه مع وزيرة الإسكان التونسية سارة الزنزري بحضور سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي ومجموعة من ممثلي شركات المقاولات التونسية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

متابعة وضع شركات تنفذ مشروعات الطريق الساحلي

وتناول اللقاء الوضع الفني والمالي للشركات التونسية العاملة بمشروعات الطريق الساحلي والعوائق التي تواجهها.

وقدم ممثلو الشركات التونسية نبذة عن أعمالها، مبدين رغبتهم في التوسع بأنشطة البناء والتشييد في السوق الليبي.