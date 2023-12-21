ضبط سيارة محملة بكميات من الحبوب المخدرة قرب الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان للقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط سيارة محملة بـ52 ألف حبة مخدرة قرب الحدود مع تونس.

وقالت رئاسة الإركان إن دورية تابعة لـ«الكتيبة 419» حرس حدود نالوت عثرت على السيارة قرب نقطة طويل الطاهر، بعدما تركها مستقلوها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.

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وفي الوقت نفسه، طاردت دورية أخرى من الكتيبة نفسها سيارة محملة بصناديق أدوية قرب نقطة قارة نالوت، وفق رئاسة الأركان.