غوتيريس يدعو الفاعلين الليبيين الرئيسيين إلى المشاركة في مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا أنطونيو غوتيريس الفاعليين الليبيين الرئيسيين إلى المشاركة في مبادرة مبعوثه الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

وحث غوتيريس على المشاركة في المبادرة «بحسن نية وبروح التسوية لكسر الجمود السياسي الحالي، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وشفافة في ليبيا»، حسب ما جاء على لسان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، ونقلته صفحة البعثة الأممية بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن

وفي إحاطته أول من أمس أمام مجلس الأمن الدولي، انتقد المبعوث الأممي مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».

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سبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.



وأوضح باتيلي مواقف القادة الخمسة، قائلا إن «المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أدى دعما واضحا لإنجاح الحوار»، أما عقيلة «فاشترط أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة»، بينما قدم تكالة «ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، على الرغم من رفضه لمسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب»، كما قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومته، مبديا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة»، بينما اشترط المشير خليفة حفتر مشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة.



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