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بتمويل أوروبي.. برنامج لتحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 11:05 صباحا
بتمويل أوروبي.. برنامج لتحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص في ليبيا
برنامج لخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص في ليبيا، 20 ديسمبر 2023. (وزارة الصحة)
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استضافت تونس فعاليات برنامج بناء القدرات حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ليبيا، الذي تموله بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وشاركت وزارة الصحة في البرنامج الذي تغطي تدريباته مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك الأنماط المختلفة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأسسها وفوائدها، كما تركز على مجالات وأولويات الشراكة بين القطاعين، وتتضمن أيضًا جوانب السياسات والتمويل، وتتناول الإطار القانوني والتنظيمي للشراكات بين القطاعين بما في ذلك تطوير الاتفاقيات القانونية والعقود لمشاريع الشراكة، حسب بيان الوازرة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

التدريب على كيفية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص
كما يتطرق التدريب إلى كيفية تطوير بيئة ملائمة لتنفيذ مشاريع الشراكة ويغطي هيكلة المشاريع وإدارة المخاطر، مع تقديم نماذج مقترحة وفحص الطرق المتبعة لمراقبة وتقييم أداء مشاريع المشاركة.

ويهدف المشروع لتعزيز الشراكة بين القطاعين من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد الليبي عن طريق تنفيذ مشاريع ذات مصلحة مشتركة، وتحسين إدارة وكفاءة تنافسية الاقتصاد، وتقليل العبء على القطاع العام، وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن الجهات المشاركة في التدريبات وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة، وزارة التعليم التقني والفني، المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، الشركة العامة للكهرباء، الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، جهاز الطاقات المتجددة، صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، بلدية طرابلس المركز.

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