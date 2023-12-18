الدبيبة وتكالة يقدمان للباعور ملاحظاتهما بشأن السياسة الخارجية في القضايا الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجس الأعلى للدولة محمد تكالة، إلى المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ملاحظاتهما بشأن السياسة الخارجية في القضايا الإقليمية.

واجتمع الدبيبة وتكالة، مساء اليوم الإثنين، مع الباعور، في طرابلس حيث قدّم الأخير للدبيبة وتكالة إحاطة بشأن جولته الدولية الأخيرة ومشاركته في قمة مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقال الباعور للدبيبة وتكالة إنه «أكد خلال جولته الدولية، موقف ليبيا الثابت من الانتخابات، وضرورة إجرائها وفق قوانين عادلة ونزيهة»، كما نوه «بحرص حكومة الوحدة الوطنية على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها».

إبراز موقف ليبيا في المنظمات والمحافل الدولية

وأضافت منصة «حكومتنا» أن الباعور «استمع لملاحظات رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن السياسة الخارجية للدولة الليبية في القضايا الإقليمية»، مشيرة إلى أن الدبيبة وتكالة طالباه بـ«ضرورة إبراز موقف ليبيا في المنظمات والمحافل الدولية».

ويأتي الاجتماع عقب اجتماع رباعي ضم إلى جانب الدبيبة وتكالة كل من عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني الذي خصص لمناقشة التطورات السياسية ودعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي للأطراف الرئيسية الخمسة في ليبيا من أجل بحث الخطوات المقبلة لتنفيذ العملية الانتخابية.