وائل الأزرق: وزارة الموارد المائية بصدد التعاقد مع شركات عالمية لدراسة أوضاع السدود في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المائية وائل الأزرق إن الوزارة بصدد التعاقد مع شركات عالمية ومتخصصة لدراسة أوضاع السدود في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، في تصريح إلى برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، إن الإدارة تنفذ الصيانات البسيطة فقط في السدود، معقبا: «لكن في ظل العشر السنوات الماضية، وغياب الشركات المتخصصة الكبيرة والعالمية لم نتمكن من تنفيذ الصيانات الكبيرة المطلوبة».

رفض طلبات تخصيص ميزانيات للسدود

وتابع الأزرق: «طالبنا طيلة السنوات الماضية بتخصيص ميزانيات لصيانة وإنشاء السدود، لكن رفضت تلك المطالب»، لافتا إلى أن التغيرات المناخية تدفعنا إلى إعادة الدراسات بخصوص الحاجة إلى صيانة السدود أو إنشاء أخرى جديدة بالتعاون مع الشركات العالمية والجهات المتخصصة.

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ويوجد في ليبيا 16 سدًا مائيًا موزعًا على مدن مختلفة في شرق البلاد وغربها، تعرض معظمها للتخريب والإهمال، فيما أشارت ورقات بحثية نشرها اختصاصيون خلال السنوات الماضية إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود منذ قرابة 15 عامًا في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.