التومي يتفقد أعمال فتح مسارات الأودية وصيانة السدود في الخمس وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، بلديتي الخمس وزليتن، لمتابعة العمل في تنظيف وفتح مسارات الأودية وصيانة السدود، مع اقتراب موسم الشتاء.

شارك في الزيارة مدير عام الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة وليد الدوكالي، وشملت جولة ميدانية من أجل تفقد ومتابعة مجريات العمل في هذا المجال الذي تركز عليه عدد من البلديات، لتجنب تكرار كارثة الفيضانات التي شهدتها درنة والمنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الماضي.

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مشروعات لتطوير البنية التحتية في الخمس وزليتن

وعقد التومي اجتماعا مع مسؤولي المجالس البلدية بالمدينتين، لمناقشة المشاريع المستقبلية التي ستنفذها الشركة العامة لخدمات النظافة في مصراتة، بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية في البلديتين.

من جولة وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، بدر الدين التومي لتفقد مواقع صيانة السدود في الخمس زليتن. (وزارة الحكم المحلي)

من جولة وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، بدر الدين التومي لتفقد مواقع صيانة السدود في الخمس زليتن. (وزارة الحكم المحلي)