شاهد في «هنا ليبيا»: حياة جديدة وسط ركام درنة

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت كاميرا برنامج «هنا ليبيا» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في مدينة درنة وسط محاولة مواطنين بإمكانات ضئيلة زرع الأمل وخلق فرصة جديدة للحياة بمدينتهم رغم الدمار الكبير الذي حلّ بها من خلال عمليات تنظيف واسعة وإزالة الركام وهو محاولة للتأقلم على الواقع الجديد.

وفي مدرسة مدمرة يقوم فنانون تشكيليون برسم الأمل على الحوائط تمثل لوحات تعكس طابع المدينة بعد الطوفان، بينما يجلس أحد الهواة وسط الركام وهو يحتضن قيثارته لعزف مقطوعة ينسى من خلالها الواقع المرير، وهي محاولة لإعادة الحياة لمدينة درنة بجهود أهلها.

حملة تطوعية بالمؤسسة التعليمية في درنة

وأشار البرنامج إلى انطلاق حملة تطوعية في المؤسسات التعليمية بمدينة درنة والتي تضم عددًا من المؤسسات الخيرية وفرق التطوع تستهدف صيانة المقاعد الدراسية وأجهزة الحاسوب والمرافق الصحية ووضع عدد من الملصات التشجيعية للطلاب.

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