باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه لم يطلع على القوانين الانتخابية التي أصدرها الأخير أمس الأربعاء وأمر بإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معربًا عن تطلعه لتلقي نسخة رسمية منقحة من القوانين التي أحالتها اللجنة المشتركة «6+6» إلى مجلس النواب.

وبعث باتيلي اليوم الخميس بخطاب إلى عقيلة بشأن التطورات السياسية الأخيرة، مذكرًا إياه باتفاقهما معًا خلال اجتماعاتهما في بنغازي يوم 24 يوليو، وفي مقر إقامة رئيس مجلس النواب في الثاني من سبتمبر الماضي، بحسب نص الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط».

اتفاق باتيلي وعقيلة بشأن التواصل بين البعثة الأممية ومجلس النواب

وذكر باتيلي في خطابه عقيلة بأنهما اتفقا «خلال هذين الاجتماعين على أن يكون التواصل بين مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال القنوات الرسمية حصراً، وألا يتم بناء مواقفنا على الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأشار باتيلي إلى أن عقيلة التزم بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، ومشاركته «شخصياً، مشاريع القوانين الانتخابية التي ستقدم إلى مجلس النواب من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة (6+6) حال استلام النسخ النهائية».

باتيلي يأسف لعدم تلقيه القوانين الانتخابية «رسميًا»

وقال باتيلي «لقد تفاجأت حين بلغتني الأخبار، عبر الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، أنكم استلمتم مشاريع القوانين التي أعدتها لجنة (6+6) وأنكم عرضتموها على جلسة لمجلس النواب والذي بدوره أقرها. كما وصلتني نسخة رقمية من رسالة موجهة منكم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، نسخة منها إلى بعثة الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المجتمع الدولي لإبلاغهم باعتماد القوانين وطلب الدعم من أجل تشكيل حكومة جديدة».

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وجدد المسؤول الأممي لرئيس مجلس النواب التأكيد «على أن العملية الانتخابية، التي تشكل جوهر ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ»، معربًا عن أسفه لعدم تلقيه «القوانين رسميًا»، ما جعله في وضع لا يسمح له بالتعليق عليها.

وشدد باتيلي أن «الأمر بات اليوم ملحاً للغاية، وأكثر من أي وقت مضى، بأن يتكاتف القادة الليبيون من أجل التوصل إلى تسويات سياسية بشأن القضايا الانتخابية وغيرها من القضايا الآنية والاتفاق على خارطة طريق قابلة للتطبيق لتعزيز وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها، وبالتالي الاستجابة للدعوات المشروعة للشعب الليبي».

باتيلي يتطلع إلى تلقي النسخة الرسمية من القوانين الانتخابية

كما شدد باتيلي على أنه «بات لزاماً على القادة الليبيين احترام تعهداتهم بمنح الشعب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة. وذلك إكرامًا لذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم في درنة والمناطق المحيطة بها، ولجميع ضحايا الأزمة في ليبيا».

وجدد باتيلي في ختام رسالته التأكيد على استمرار التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتنفيذ ولايتها، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. معربًا عن تطلعه «إلى تلقي النسخة الرسمية من القوانين الانتخابية المنقحة كما أحالتها لجنة (6+6) على مجلس النواب في أقرب الآجال».